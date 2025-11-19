Co z trzecim sezonem "Twisted Metal"? Podjęto decyzję

Do sieci trafiła informacja, że platforma Peacock oficjalnie zamówiła trzeci sezon serialu "Twisted Metal". Nie obejdzie się jednak bez zmiany za kulisami. Funkcję showrunnera obejmie David Reed. Zastąpi on Michaela Jonathana Smitha, który odpowiadał za dwa pierwsze sezony i zakończył swoją współpracę z projektem.
Peacock chwali się, że sezon drugi był oglądany przez 993 mln minut, co czyni go jednym z najpopularniejszych powracających seriali oryginalnych w historii platformy. Nowy showrunner, David Reed
, znany jest z pracy m.in. przy "The Boys
" i "Supernatural
"
O czym opowiada "Twisted Metal"?
"Twisted Metal
" to serial oparty na kultowej serii gier przeznaczonych oryginalnie na PlayStation. W pierwszym sezonie widzowie poznali Johna Doe, przemierzającego postapokaliptyczne pustkowia z tajemniczą przesyłką. Towarzyszyła mu Quiet - złodziejka samochodów władająca toporem. Na ich drodze stanęli m.in. gangi piratów drogowych i psychopatyczny klaun Sweet Tooth. W drugim sezonie duet głównych bohaterów brał udział w turnieju Twisted Metal organizowanym przez tajemniczego Calypso.
W serialu wzięli udział m.in. Anthony Mackie
, Stephanie Beatriz
, Joe Seanoa
, Will Arnett
, Anthony Carrigan
oraz Tiana Okoye
. Jak dotąd ukazały się 22 odcinki. Pierwszy sezon zadebiutował dwa lata temu, a drugi w lipcu tego roku. .
"Twisted Metal" - zwiastun