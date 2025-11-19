Nadchodzi "Eternity. Wybieram Ciebie". Zobacz, co znajduje się między niebem a ziemią

28 listopada do kin w całej Polsce trafi film "Eternity. Wybieram Ciebie". A już dziś mamy dla Was materiał wideo, w którym dwójka bohaterów oprowadzi Was po miejscu, gdzie dusze trafiają po śmierci.
W filmie "Eternity. Wybieram Ciebie
" reżyser David Freyne
zaproponował oryginalną wizję życia pozagrobowego – zabawną i bezwstydnie romantyczną. Każdy nowoprzybyły ląduje, oszołomiony i zdezorientowany, w miejscu, które wygląda jak skrzyżowanie wielkiego dworca kolejowego, hali kongresowej i hotelu rodem z połowy XX wieku. Natychmiast otaczają go sprzedawcy oferujący różnorakie opcje na wieczność. – Uwielbiałem pracować nad budową tego fantastycznego świata, nad tworzeniem jego struktury
– tłumaczył reżyser. – Ale nie traciłem z oczu faktu, że chodziło o celebrowanie miłości w jej wielu formach, o przyglądanie się, jakie jest nasze rozumienie uczuć.
Między niebem a ziemią dusze mają siedem dni, by podjąć decyzję o swym dalszym losie – i miłości. Joan (Elizabeth Olsen
) staje przed wyborem najtrudniejszym z możliwych. O jej względy stara się nie tylko Larry (Miles Teller
), u boku którego spędziła całe życie, lecz także jej pierwszy ukochany, utracony wcześnie Luke (Callum Turner
). Co przeważy: płomienne, młodzieńcze, pełne namiętnej pasji uczucie czy nieprzerwane oddanie przez dekady bycia razem? "Eternity. Wybieram Ciebie" w kinach od 28 listopada!
Zobacz, co czeka na dusze po śmierci w filmie "Eternity. Wybieram Ciebie"
