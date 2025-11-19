Netflix: Top 10 tygodnia – kolejne 7 dni dla "Frankensteina"

Najnowsze dzieło Guillermo del Toro wyrasta na kolejny hit w dorobku reżysera. Subskrybenci platformy Netflix przez dwa tygodnie oglądają jeszcze świeży tytuł i windują jego miejsce na najwyższy stopień podium w zestawieniu popularności. Zawiesili poprzeczkę na tyle wysoko, że dla filmu z Oscarem Isaakiem nie widać jeszcze poważniej konkurencji. Tymczasem zestawienie seriali wstrzymuje oddech przed wielką premierą piątego sezonu "Stranger Things". Moment posuchy wykorzystał koreański dramat "Gdy inni stali z boku", który okazał się zwycięzcą tygodnia. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.
Czarnoskóry ojciec dokonuje samosądu na białych gwałcicielach swej dziesięcioletniej córki. Jego obrony przed sądem podejmuje się młody, pełen żarliwych ideałów adwokat (Matthew McConaughey) wspierany przez błyskotliwą studentkę prawa (Sandra Bullock) oraz doświadczonego, niepraktykującego już nestora palestry (Donald Sutherland). Rozpoczyna się pojedynek pomiędzy obroną a cynicznym, stającym na straży "Południowego" porządku, prokuratorem (Kevin Spacey). Pojedynek przenosi się daleko poza mury sali sądowej. Na szalach Temidy ważą się: ludzkie życie, godność, przesądy, rasizm, sprawiedliwość. Obie strony są zdeterminowane, by udowodnić swoje racje.
Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.
Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.
(Sezon 2) Ogólnoświatowy fenomen "Squid Game: Wyzwanie" powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników mierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem - z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami - sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.
(Miniserial) "Śmierć od pioruna" to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie J. Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.
(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.
(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.
(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...
(Miniserial) Wczesnym rankiem 18 stycznia 2020 roku to, co miało być wakacyjnym wypadem z przyjaciółmi, zakończyło się tragedią. Przed klubem nocnym 18-letni Fernando Báez Sosa został pobity na śmierć przez grupę młodych mężczyzn w jego wieku. Nagranie wideo z brutalnym atakiem w ciągu kilku godzin rozprzestrzeniło się w sieci, wstrząsnęło Argentyną i sprawiło, że sprawa stała się zarzewiem kontrowersji, które wciąż odbijają się echem w całym społeczeństwie.
(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.
(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.
(Miniserial) Dwie kobiety - uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć - podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.