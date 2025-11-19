Netflix: Top 10 tygodnia – kolejne 7 dni dla "Frankensteina"

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10-16.11.2025

4 Mango 2025 1h 36m Dramat Romans Komedia Mehdi Avaz Dania Dramat Romans Komedia Josephine Park Dar Salim Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

3 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Musical Fantasy Animacja Chris Appelhans USA Musical Fantasy Animacja Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 10-16.11.2025

10 Squid Game: Wyzwanie Squid Game: The Challenge 2023 49m Reality-show USA Wielka Brytania Reality-show (Sezon 2) Ogólnoświatowy fenomen " Squid Game: Wyzwanie " powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników mierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem - z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami - sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.

6 Wiedźmin The Witcher 2019 - 57m Fantasy Przygodowy Alik Sakharov Charlotte Brändström Polska USA Fantasy Przygodowy Liam Hemsworth Henry Cavill (Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

5 50 sekund: Sprawa Fernando Báeza Sosy 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa 2025 50m Dokumentalny True crime Martin Rocca Argentyna Dokumentalny True crime (Miniserial) Wczesnym rankiem 18 stycznia 2020 roku to, co miało być wakacyjnym wypadem z przyjaciółmi, zakończyło się tragedią. Przed klubem nocnym 18-letni Fernando Báez Sosa został pobity na śmierć przez grupę młodych mężczyzn w jego wieku. Nagranie wideo z brutalnym atakiem w ciągu kilku godzin rozprzestrzeniło się w sieci, wstrząsnęło Argentyną i sprawiło, że sprawa stała się zarzewiem kontrowersji, które wciąż odbijają się echem w całym społeczeństwie.

4 Wybuchowy pocałunek Kiseuneun gwaenhi haeseo! 2025 - 1h 7m Komedia rom. Korea Południowa Komedia rom. (Miniserial) Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę.

3 Bitwa samurajów Ikusagami 2025 51m Akcja Kostiumowy Toru Yamamoto Michihito Fujii Japonia Akcja Kostiumowy Jun'ichi Okada Yumia Fujisaki (Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

2 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

Zwiastun serialu "Gdy inni stali z boku"