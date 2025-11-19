Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – kolejne 7 dni dla "Frankensteina"
VOD / Seriale / Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – kolejne 7 dni dla "Frankensteina"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Netflix%3A+Top+10+film%C3%B3w+i+seriali+tygodnia+na+%C5%9Bwiecie.+10-16.11.2025-163978
Netflix: Top 10 tygodnia – kolejne 7 dni dla &quot;Frankensteina&quot;
Najnowsze dzieło Guillermo del Toro wyrasta na kolejny hit w dorobku reżysera. Subskrybenci platformy Netflix  przez dwa tygodnie oglądają jeszcze świeży tytuł i windują jego miejsce na najwyższy stopień podium w zestawieniu popularności. Zawiesili poprzeczkę na tyle wysoko, że dla filmu z Oscarem Isaakiem nie widać jeszcze poważniej konkurencji. Tymczasem zestawienie seriali wstrzymuje oddech przed wielką premierą piątego sezonu "Stranger Things". Moment posuchy wykorzystał koreański dramat "Gdy inni stali z boku", który okazał się zwycięzcą tygodnia. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 10-16.11.2025



10
plakat filmu Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu

A House of Dynamite
2025
1h 55m

Dramat

Thriller

USA

Dramat

Thriller

Kiedy w kierunku Stanów Zjednoczonych zostaje wystrzelony pojedynczy, niezidentyfikowany pocisk, rozpoczyna się wyścig z czasem, by ustalić, kto stoi za atakiem i jak na niego odpowiedzieć.

9
plakat filmu Baramulla

Baramulla

2025
1h 52m

Kryminał

Thriller

Indie

Kryminał

Thriller

Prowadzone przez policjanta śledztwo w sprawie porwań dzieci ujawnia straszne sekrety, podczas gdy zjawiska nadprzyrodzone zagrażają jego rodzinie i spokojnej Baramulli.

8
plakat filmu Małe rzeczy

Małe rzeczy

The Little Things
2021
2h 8m

Kryminał

Dramat

Thriller

USA

Kryminał

Dramat

Thriller

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Denzel Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Rami Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

7
plakat filmu Czas zabijania

Czas zabijania

A Time to Kill
1996
2h 29m

Dramat

USA

Dramat

Czarnoskóry ojciec dokonuje samosądu na białych gwałcicielach swej dziesięcioletniej córki. Jego obrony przed sądem podejmuje się młody, pełen żarliwych ideałów adwokat (Matthew McConaughey) wspierany przez błyskotliwą studentkę prawa (Sandra Bullock) oraz doświadczonego, niepraktykującego już nestora palestry (Donald Sutherland). Rozpoczyna się pojedynek pomiędzy obroną a cynicznym, stającym na straży "Południowego" porządku, prokuratorem (Kevin Spacey). Pojedynek przenosi się daleko poza mury sali sądowej. Na szalach Temidy ważą się: ludzkie życie, godność, przesądy, rasizm, sprawiedliwość. Obie strony są zdeterminowane, by udowodnić swoje racje.

6
plakat filmu Jestem Eddie

Jestem Eddie

Being Eddie
2025
1h 43m

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

Od nastoletniego komika po legendę Hollywood. W tym pełnym gwiazd dokumencie Eddie Murphy szczerze i z humorem przygląda się swojej niezwykłej karierze w show-biznesie.

5
plakat filmu W krainie snów

W krainie snów

In Your Dreams
2025
1h 31m

Przygodowy

Animacja

Familijny

USA

Przygodowy

Animacja

Familijny

Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.

4
plakat filmu Mango

Mango

2025
1h 36m

Dramat

Romans

Komedia

Dania

Dramat

Romans

Komedia

Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Musical

Fantasy

Animacja

USA

Musical

Fantasy

Animacja

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2
plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 31m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

1
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Horror

Sci-Fi

Meksyk

USA

Horror

Sci-Fi

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 10-16.11.2025



10
plakat filmu Squid Game: Wyzwanie

Squid Game: Wyzwanie

Squid Game: The Challenge
2023
49m

Reality-show

USA

Wielka Brytania

Reality-show

(Sezon 2) Ogólnoświatowy fenomen "Squid Game: Wyzwanie" powraca z wciągającym drugim sezonem. Tym razem 456 zupełnie nowych uczestników mierzy się w ostatecznym teście strategii, sojuszy i wytrzymałości, walcząc o odmieniającą życie nagrodę w wysokości 4,56 miliona dolarów. Zainspirowany kultowym serialem - z szokującymi zwrotami akcji i zupełnie nowymi grami - sezon drugi podnosi poprzeczkę wyżej niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze będą eliminowani na każdym kroku, a zwycięzca może być tylko jeden. Nowi gracze. Nowe gry. Nowe zasady.

9
plakat filmu Śmierć od pioruna

Śmierć od pioruna

Death by Lightning
2025
53m

Dramat historyczny

USA

Dramat historyczny

(Miniserial) "Śmierć od pioruna" to serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie J. Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.

8
plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Sci-Fi

Horror

Dramat

USA

Sci-Fi

Horror

Dramat

(Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu "Stranger Things" rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

7
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

6
plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
57m

Fantasy

Przygodowy

Polska

USA

Fantasy

Przygodowy

(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

5
plakat filmu 50 sekund: Sprawa Fernando Báeza Sosy

50 sekund: Sprawa Fernando Báeza Sosy

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa
2025
50m

Dokumentalny

True crime

Argentyna

Dokumentalny

True crime

(Miniserial) Wczesnym rankiem 18 stycznia 2020 roku to, co miało być wakacyjnym wypadem z przyjaciółmi, zakończyło się tragedią. Przed klubem nocnym 18-letni Fernando Báez Sosa został pobity na śmierć przez grupę młodych mężczyzn w jego wieku. Nagranie wideo z brutalnym atakiem w ciągu kilku godzin rozprzestrzeniło się w sieci, wstrząsnęło Argentyną i sprawiło, że sprawa stała się zarzewiem kontrowersji, które wciąż odbijają się echem w całym społeczeństwie.

4
plakat filmu Wybuchowy pocałunek

Wybuchowy pocałunek

Kiseuneun gwaenhi haeseo!
2025 -
1h 7m

Komedia rom.

Korea Południowa

Komedia rom.

(Miniserial) Emocjonująca przygoda na Czedżu nagle się kończy. Dziedzic firmy i młoda kobieta spotykają się jednak ponownie, gdy zatrudnia się ona u niego, udając żonę i matkę.

3
plakat filmu Bitwa samurajów

Bitwa samurajów

Ikusagami
2025
51m

Akcja

Kostiumowy

Japonia

Akcja

Kostiumowy

(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

2
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

1
plakat filmu Gdy inni stali z boku

Gdy inni stali z boku

Dangsini jukyeossda
2025 -
1h 2m

Thriller

Kryminał

Korea Południowa

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Dwie kobiety - uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć - podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

Zwiastun serialu "Gdy inni stali z boku"


Powiązane artykuły Gdy inni stali z boku

Zobacz wszystkie artykuły

Frankenstein  (2025)

 Frankenstein

Gdy inni stali z boku  (2025)

 Gdy inni stali z boku

Frankenstein  (1994)

 Frankenstein

Ja, Frankenstein  (2014)

 Ja, Frankenstein

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Black Doves": gwiazda "Krzyku" w obsadzie drugiego sezonu

Filmy

Gwiazda nowego "Spider-Mana" w "Avengers: Doomsday"!

Filmy Wideo

Nadchodzi "Eternity. Wybieram Ciebie"

VOD Seriale

Co z trzecim sezonem "Twisted Metal"? Podjęto decyzję

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Najchętniej oglądane filmy na Pięciu Smakach

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Heweliusz", "Frankenstein" faworytami widzów

Seriale

Jeremy Strong zapoluje na nazistów u twórców "The Crown"