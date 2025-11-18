"Is This Thing On?": Śmieszny czy nieśmieszny? Zwiastun trzeciego filmu Bradleya Coopera

Już niedługo zobaczymy trzeci – po "Narodzinach gwiazdy" i "Maestro" – reżyserski projekt Bradleya Coopera. Jego najnowszy film zapowiada się jak słodko-gorzka komedia o życiu, które potrafi niepostrzeżenie wymknąć się z rąk.
W świeżo opublikowanym zwiastunie "Is This Thing On?" błyszczą Will Arnett i Laura Dern jako para, której małżeństwo zaczyna rozłazić się w szwach.
Film opowiada o małżeństwie Alexa (Will Arnett
) i Tess (Laura Dern
), które zaczyna rozpadać się w ciszy i bez fajerwerków. On próbuje odnaleźć sens życia na nowojorskiej scenie komediowej, ona – zmierzyć się z latami poświęceń. Razem muszą ogarnąć współrodzicielstwo, własne tożsamości i pytanie: czy miłość można przeprogramować na nowy tryb?
W obsadzie pojawiają się także Bradley Cooper
, Andra Day
, Amy Sedaris
, Sean Hayes
, Christine Ebersole
i Ciarán Hinds
. Cooper
i Arnett
napisali scenariusz wspólnie z Markiem Chappellem
, a inspiracją dla historii był brytyjski komik John Bishop, który dołączył do ekipy jako producent wykonawczy.