"Is This Thing On?": Śmieszny czy nieśmieszny? Zwiastun trzeciego filmu Bradleya Coopera

Już niedługo zobaczymy trzeci – po "Narodzinach gwiazdy" i "Maestro" – reżyserski projekt Bradleya Coopera. Jego najnowszy film zapowiada się jak słodko-gorzka komedia o życiu, które potrafi niepostrzeżenie wymknąć się z rąk. 

W świeżo opublikowanym zwiastunie "Is This Thing On?" błyszczą Will Arnett i Laura Dern jako para, której małżeństwo zaczyna rozłazić się w szwach. 

"Is This Thing On?" – zobacz zwiastun



Film opowiada o małżeństwie Alexa (Will Arnett) i Tess (Laura Dern), które zaczyna rozpadać się w ciszy i bez fajerwerków. On próbuje odnaleźć sens życia na nowojorskiej scenie komediowej, ona – zmierzyć się z latami poświęceń. Razem muszą ogarnąć współrodzicielstwo, własne tożsamości i pytanie: czy miłość można przeprogramować na nowy tryb?


W obsadzie pojawiają się także Bradley Cooper, Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole i Ciarán Hinds.

Cooper i Arnett napisali scenariusz wspólnie z Markiem Chappellem, a inspiracją dla historii był brytyjski komik John Bishop, który dołączył do ekipy jako producent wykonawczy.

