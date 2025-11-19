Najchętniej oglądane filmy na Pięciu Smakach

Japońskie ejtisy, koreańska młodość, migracyjne doświadczenia i eklektyczne sci-fi. Klasyka, nowe głosy, pulsujący mainstream i filmowe eksperymenty, które wymykają się kategoriom. Tu nie ma złych wyborów – 19. edycja Pięciu Smaków to podróż przez różnorodność azjatyckich kinematografii, w pełnym spektrum ich kolorów, dźwięków i emocji. Festiwal online trwa aż do 30 listopada!
Czeka na Was online aż 35 filmów. Nie macie pomysłu od czego zacząć? Sprawdziliśmy, które tytuły na platformie piecsmakow.pl
oglądają się najlepiej. 1. Czas się ogarnąć
reż. Sun Namkoong, Korea Południowa 2024, 102’
Troje młodych ludzi przybywa na piękną wyspę Jeju, popularny cel turystycznych wycieczek. Wydają się zwyczajnymi dwudziestoparolatkami, ale mają za sobą nietypową przeszłość. Jeszcze niedawno byli częścią przemysłu k-popowego i marzyli o statusie wielkich gwiazd, dzisiaj zmagają się z traumą i nie wiedzą, co ze sobą począć. Temat toksyczności showbiznesu został przez reżyserkę potraktowany z dużym wyczuciem. Skupiona na swoich kruchych bohaterach, pokazuje przez co przeszli, zastanawiając się nad tym, czy znajdą siłę, by powrócić do normalnego życia.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1543&mid=1517 2. My Sassy Girl
reż. Kwak Jae-yong, Korea Południowa 2001, 137’
Legendarna komedia romantyczna, jeden z pierwszych wielkich sukcesów Nowego Kina Koreańskiego. Poczciwy i nieco naiwny Gyeon-woo nie podejrzewa, że noc, gdy uratuje nieznajomą pijaną dziewczynę spod kół nadjeżdżającego metra, będzie jedną z najważniejszych w jego życiu. To początek nietypowej znajomości, która rozpali jego serce i wywróci codzienność do góry nogami. Czy związek z tajemniczą bezimienną ma jednak szansę przetrwać? Ten szalony film otworzył drogę na koreańskie ekrany silnym, niegrzecznym bohaterkom.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1545&mid=1517 3. 3670
reż. Park Joon-ho, Korea Południowa 2025, 124’
Cheol-jun, młody dezerter z Korei Północnej, w nowym kraju zyskuje nie tylko azyl i perspektywy na przyszłość, lecz także możliwość odkrywania własnej tożsamości seksualnej. Choć spędził już kilka miesięcy w Korei Południowej i otacza się bliskimi znajomymi, z którymi łączy go wspólna przeszłość, wciąż czuje się tam obco. Szuka więc przestrzeni, gdzie nie będzie musiał niczego ukrywać. Trafia do klubów i barów w Jong-no, gdzie poznaje Young-juna, który wciąga go w krąg queerowej społeczności Seulu.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1561&mid=1517 4. Ja jestem pieśnią
Park Ri-woong, Korea Południowa 2024, 114’
Kiedy Young-guk, starszy kapitan łodzi rybackiej, wypływa ze swoim jedynym towarzyszem Young-su na szerokie wody, nie spodziewa się, że zaledwie kilka godzin później będzie musiał wrócić na ląd, by przekazać mieszkańcom wioski wstrząsającą wiadomość. Cała społeczność zgodnie uznaje Young-su za zaginionego, ale jego rodzina nie chce w to uwierzyć. Zrozpaczona matka nalega na kontynuowanie poszukiwań, żona Wietnamka usiłuje udowodnić, że nie zależy jej wyłącznie na ubezpieczeniu, a kapitan powraca myślami do przeszłości, którą dawno chciał zostawić za sobą.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1526&mid=1517 5. Atak Serca
reż. Nawapol Thamrongrattanarit, Tajlandia 2015, 131’
Czas to pieniądz, życie to praca, sen to fanaberia, a organizm może przecież składać się w 70% z kofeiny (pozostałe 30 to tanie żarcie z kiosku na najbliższym skrzyżowaniu). Yoon to mistrz Photoshopa, pogromca dedlajnów i kandydat do kontraktu dekady, dającego szansę na pracę dla japońskiego kontrahenta. Jedyne co przeszkadza ambitnemu retuszerowi, to dokuczliwa wysypka, której nie da się pozbyć z własnej skóry jednym kliknięciem myszki. Kiedy zdecyduje się w końcu wybrać do lekarza, za drzwiami gabinetu spotka uroczą, lecz zasadniczą dermatolożkę, która postawi przed nim najtrudniejsze zadanie: odpoczynek.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1615 6. Oskarżyciel
Donnie Yen, Hongkong, Chiny 2024, 117’
Fok był świetnym gliniarzem, ale zakończył karierę po nieudanej akcji. Kilka lat później wraca jako oskarżyciel publiczny, by dalej służyć społeczeństwu. Kiedy dostanie sprawę chłopaka oskarżonego o handel narkotykami, okaże się, że coś się w niej nie zgadza. Fok nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. Donnie Yen, reżyser i odtwórca głównej roli w jednym, łączy dramat sądowy z czystym kinem akcji – wygłasza ogniste prawne tyrady i efektownie tłucze po pyskach złych ludzi, dowodząc, że w Hongkongu nadal powstaje mocne kino akcji.
Obejrzyj film: www.piecsmakow.pl/vod-film.s?id=1517&mid=1517 19. Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków
12-30 listopada, online
Pojedynczy dostęp online: 23 PLN. Sprzedaż karnetów dostępów vod na stronie piecsmakow.pl.
