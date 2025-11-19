Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Heweliusz", "Frankenstein" faworytami widzów

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 10-16.11.2025

10 Szpilka 2025 1h 56m Dokumentalny Filip Dzierżawski Polska Dokumentalny Artur Szpilka Artur Szpilka to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego sportu, ale i człowiek, który swoje życie uczynił ringiem. "Szpilka" to opowieść o sportowcu i o człowieku, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach - także tych zadanych przez życie. Film dokumentuje zarówno spektakularną karierę pięściarza w boksie zawodowym, jak i jego najnowsze wyzwania w świecie MMA.

8 Twisters 2024 2h 2m Katastroficzny Lee Isaac Chung USA Katastroficzny Daisy Edgar-Jones Glen Powell Kiedy przyjaciel ściąga Kate w teren w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania żywiołów, łowczyni burz po raz pierwszy spotyka się z Tylerem ( Glen Powell ), czarującym śmiałkiem spragnionym przygód w tropieniu tornad. Ostrożność Kate, prześladowanej wspomnieniami niszczycielskiej siły natury, kłóci się z kochającym ryzyko Tylerem, ale gdy sezon burz się nasila, tych dwoje musi połączyć siły, aby oswoić i przetrwać bezprecedensowy wybuch tornada.

7 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Musical Fantasy Animacja Chris Appelhans USA Musical Fantasy Animacja Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

5 Druga Furioza 2025 2h 47m Dramat Akcja Cyprian T. Olencki Polska Dramat Akcja Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

2 Mango 2025 1h 36m Dramat Romans Komedia Mehdi Avaz Dania Dramat Romans Komedia Josephine Park Dar Salim Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 10-16.11.2025

8 Inwigilacja Legenden 2025 - 47m Kryminał Thriller Kasper Barfoed Samanou Acheche Sahlstrøm Dania Kryminał Thriller Clara Dessau Maria Cordsen (Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

6 Wiedźmin The Witcher 2019 - 57m Przygodowy Fantasy Alik Sakharov Charlotte Brändström Polska USA Przygodowy Fantasy Liam Hemsworth Henry Cavill (Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

4 Bitwa samurajów Ikusagami 2025 51m Akcja Kostiumowy Toru Yamamoto Michihito Fujii Japonia Akcja Kostiumowy Jun'ichi Okada Yumia Fujisaki (Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

3 Kryształowa kukułka El cuco de cristal 2025 48m Thriller Kryminał Laura Alvea Hiszpania Thriller Kryminał Catalina Sopelana Álex García (Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

2 Bestia we mnie The Beast in Me 2025 49m Thriller Antonio Campos USA Thriller Claire Danes Matthew Rhys (Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

1 Heweliusz 2025 1h 2m Dramat Katastroficzny Jan Holoubek Belgia Polska Dramat Katastroficzny Magdalena Różczka Michał Żurawski (Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

