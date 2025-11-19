Newsy Filmy Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Heweliusz", "Frankenstein" faworytami widzów
Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Heweliusz", "Frankenstein" faworytami widzów

Na takiego zwycięzcę jak "Heweliusz" musieliśmy czekać od dłuższego czasu. Serial nie tylko odnosi sukcesy w naszym kraju, ale i za granicą. W drugim tygodniu od premiery nadal plasuje się w zestawieniu najpopularniejszych nieanglojęzycznych produkcji z całego globu - choć do Top 10 trafił jedynie w Polsce, Grecji, Czechach, Słowacji i na Islandii. Nasza rodzima historia pokonała nawet zdobywający widzów anglojęzycznych miniserial "Bestia we mnie". Z kolei zestawienie filmów wypełniło się światowymi hitami, i tak jak na cały globie listę otwiera "Frankenstein" Guillermo del Toro. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 produkcji, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 10-16.11.2025



10
plakat filmu Szpilka

Szpilka

2025
1h 56m

Dokumentalny

Polska

Dokumentalny

Artur Szpilka to nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego sportu, ale i człowiek, który swoje życie uczynił ringiem. "Szpilka" to opowieść o sportowcu i o człowieku, który wielokrotnie musiał podnieść się po ciosach - także tych zadanych przez życie. Film dokumentuje zarówno spektakularną karierę pięściarza w boksie zawodowym, jak i jego najnowsze wyzwania w świecie MMA.

9
plakat filmu Vinci 2

Vinci 2

2025
2h

Komedia kryminalna

Polska

Komedia kryminalna

Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy  proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.

8
plakat filmu Twisters

Twisters

2024
2h 2m

Katastroficzny

USA

Katastroficzny

Kiedy przyjaciel ściąga Kate w teren w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania żywiołów, łowczyni burz po raz pierwszy spotyka się z Tylerem (Glen Powell), czarującym śmiałkiem spragnionym przygód w tropieniu tornad. Ostrożność Kate, prześladowanej wspomnieniami niszczycielskiej siły natury, kłóci się z kochającym ryzyko Tylerem, ale gdy sezon burz się nasila, tych dwoje musi połączyć siły, aby oswoić i przetrwać bezprecedensowy wybuch tornada.

7
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Musical

Fantasy

Animacja

USA

Musical

Fantasy

Animacja

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

6
plakat filmu W krainie snów

W krainie snów

In Your Dreams
2025
1h 31m

Przygodowy

Animacja

Familijny

USA

Przygodowy

Animacja

Familijny

Dwunastoletnia Stevie i jej ośmioletni braciszek Elliot wyruszają w podróż do absurdalnego świata swoich snów. Jeśli rodzeństwo poradzi sobie ze złośliwą pluszową żyrafą, śniadaniami zombie i królową koszmarów, Sandman spełni ich największe marzenie - to o perfekcyjnej rodzinie.

5
plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025
2h 47m

Dramat

Akcja

Polska

Dramat

Akcja

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

4
plakat filmu Bad Boys: Ride or Die

Bad Boys: Ride or Die

2024
1h 50m

Sensacyjny

USA

Sensacyjny

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Ścigani przez policję, na celowniku karteli, ścigani przez każdy gang w mieście...

3
plakat filmu Święta z eks

Święta z eks

A Merry Little Ex-Mas
2025
1h 31m

Komedia rom.

Świąteczny

USA

Komedia rom.

Świąteczny

Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę.

2
plakat filmu Mango

Mango

2025
1h 36m

Dramat

Romans

Komedia

Dania

Dramat

Romans

Komedia

Ambitna kierowniczka hotelu, Lærke, otrzymuje od życia wyjątkową szansę, kiedy zostaje wysłana do hiszpańskiej Malagi z zadaniem zaplanowania luksusowego nowego obiektu na farmie mango. Kłopot w tym, że właściciel farmy i były prawnik, Alex, odmawia sprzedaży ziemi ze względu na łączącą go z nią tragiczną przeszłość. Misji nie ułatwia też Lærke to, że wzięła ze sobą swoją córkę Alex, która naiwnie sądzi, że ta podróż będzie rzadką okazją do spędzenia czasu z zapracowaną mamą. Kiedy między Lærke i Alexem zaczyna rodzić się niespodziewane uczucie, oboje muszą podjąć decyzje, które mocno wpłyną na ich kariery, rodziny i przed wszystkim ich samych.

1
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Horror

Sci-Fi

Meksyk

USA

Horror

Sci-Fi

Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.



Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 10-16.11.2025



10
plakat filmu Kicia Kocia

Kicia Kocia

2019 -
6m

Animacja

Dla dzieci

Polska

Animacja

Dla dzieci

(Sezon 2) Dla wesołej, ciekawskiej Kici Koci każdy dzień to nowe możliwości dobrej zabawy i odkrywania świata z przyjaciółmi i kochającą rodziną.

9
plakat filmu Na obcej ziemi

Na obcej ziemi

Entre tierras
2023 -
50m

Dramat

Hiszpania

Dramat

(Sezon 1) Dla dobra rodziny María zgadza się poślubić dojrzałego właściciela ziemskiego. Nie jest świadoma jego zamiarów wobec niej.

8
plakat filmu Inwigilacja

Inwigilacja

Legenden
2025 -
47m

Kryminał

Thriller

Dania

Kryminał

Thriller

(Sezon 1) Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą, od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

7
plakat filmu Absentia

Absentia

2017 - 2020
1h

Dramat

Kryminał

USA

Izrael

Dramat

Kryminał

(Sezon 1) "Absentia" to historia agentki FBI, Emily Byrne (Stana Katic), która podczas pościgu za seryjnym mordercą w Bostonie znika bez śladu, a policja uznaje ją za zmarłą. Sześć lat później zostaje odnaleziona w lesie. Nie pamięta, co się z nią działo przez poprzednie lata. Po powrocie do domu dowiaduje się, że jej mąż ponownie się ożenił, a ich syna wychowuje teraz inna kobieta. Bohaterka odkrywa także, że została wplątana w serię morderstw.

6
plakat filmu Wiedźmin

Wiedźmin

The Witcher
2019 -
57m

Przygodowy

Fantasy

Polska

USA

Przygodowy

Fantasy

(Sezon 4) Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze...

5
plakat filmu Gdy inni stali z boku

Gdy inni stali z boku

Dangsini jukyeossda
2025 -
1h 2m

Thriller

Kryminał

Korea Południowa

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Dwie kobiety - uwięzione w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć - podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

4
plakat filmu Bitwa samurajów

Bitwa samurajów

Ikusagami
2025
51m

Akcja

Kostiumowy

Japonia

Akcja

Kostiumowy

(Sezon 1) Jest rok 1878 w Japonii. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim - Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

3
plakat filmu Kryształowa kukułka

Kryształowa kukułka

El cuco de cristal
2025
48m

Thriller

Kryminał

Hiszpania

Thriller

Kryminał

(Miniserial) Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.

2
plakat filmu Bestia we mnie

Bestia we mnie

The Beast in Me
2025
49m

Thriller

USA

Thriller

(Miniserial) Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy – ścigając jego demony i uciekając przed swoimi – w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

1
plakat filmu Heweliusz

Heweliusz

2025
1h 2m

Dramat

Katastroficzny

Belgia

Polska

Dramat

Katastroficzny

(Miniserial) 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Zwiastun serialu "Heweliusz"


