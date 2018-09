34. Warszawski Festiwal Filmowy: Sekcji Odkrycia ciąg dalszy

Uzupełniamy naszą sekcję "Odkrycia" o 11 fantastycznych tytułów! To zwycięzcy międzynarodowych festiwali, filmy niepospolite, o których jeszcze nie raz usłyszycie. Kreacje aktorskie, które zapadną w pamięć, tematy, o których trzeba dyskutować. Razem jest ich 23. Każdy inny, każdy wyjątkowy. 23 filmy, 13 reżyserek.Nadmorska wioska w Tajlandii. W jej pobliżu utonęło tysiące uchodźców z ludu Rohingya. Miejscowy rybak przypadkowo znajduje w lesie ich masowy grób. W jednym ciele tli się jeszcze życie. Rybak zabiera do domu nieprzytomnego, rannego mężczyznę. Leczy, oferuje swoją przyjaźń i daje imię Thongchai. Kiedy pewnego dnia rybak nie wraca z morza, Thongchai szuka go wszędzie. Mając nadzieje na jego powrót nadal mieszka w jego domu i łowi ryby. Powoli Thongchai zaczyna przypominać zaginionego przyjaciela... Piękny film upamiętniający uchodźców Rohingya, którzy zginęli na morzu lub zostali znalezieni martwi w masowych grobach. Pochyla się nad koncepcjami tożsamości i obcości oraz niechęcią do przyjmowania "obcych" w naszym życiu. Nagroda dla najlepszego filmu w sekcji Orizzonti na tegorocznym festiwalu w Wenecji Leonor chce opuścić dom. Zerwała z chłopakiem i nie jest zadowolona z pracy szwaczki, jaką załatwiła jej matka. Dziewczyna chce uciec od mentalności małego miasteczka w południowej Hiszpanii. Marzy się jej wielkomiejskie życie w Londynie. Jednak odejście od matki nie jest łatwe. Kobiety jeszcze nie doszły do siebie po niedawnej śmierci kochającego ojca Leonor. Jakąkolwiek decyzję podejmie dziewczyna, będzie ona miała poważne konsekwencje dla nich obu. Intymna historia o poczuciu straty, mierzeniu się z rozpadem wspólnego życia i mądrego kochania w relacji rodzic – dziecko. W roli głównej aktorka Pedro Almodóvara Trzej bracia spotykają się w rodzinnym kibucu położonym na granicy z Libanem. Spotykają się rzadko, a powód jest poważny. Mają wspólnie pochować ojca. Wojna jest tu stale obecna i starsi bracia rozpoczynają rytualny trening, który zainicjował niegdyś ich ojciec. Ma to przygotować najmłodszego brata, który po raz pierwszy idzie na wojnę. Opuszczony kibuc i jego otoczenie stają się surrealistycznym polem brutalnej zabawy braci. Pod koniec weekendu sytuacja staje się coraz bardziej napięta, aż wreszcie zupełnie wymyka się spod kontroli. Film zainspirowany autentycznymi wydarzeniami z życia reżysera i jego braci. Opowieść o lojalności wobec kraju, rodziny, płci, a także człowieczeństwa. Nagrody na festiwalu w Jerozolimie (dla najlepszego filmu izraelskiego, aktorów i debiutu) i nagrody na festiwalu w Locarno.Manuel i Driss byli jak bracia. Urodzili się i wychowali na przedmieściach, gdzie handlem narkotykami był codziennością. Kiedy dorośli, wybrali zupełnie inne drogi. Manuel związał się z miejscowymi bandytami, a Driss skończył szkołę policyjną. Spotykają się ponownie, kiedy Manuelowi sypie się interes życia. Zdadzą sobie wówczas sprawę, że aby przetrwać w swoich środowiskach, potrzebują siebie nawzajem. Thriller o zdradzie, zemście i przetrwaniu. Bohaterowie są zmuszeni do poddania w wątpliwość zaufanie do swoich miejsc i ludzi. Film miał premierę na festiwalu w Wenecji i Toronto. W rolach głównych: fenomenalni Matthias Schoenaerts 12-letnia Yun Jie Jiang mieszka na chińskiej prowincji z babcią i dwiema przyrodnimi siostrami. Jej rodzice wyjechali do pracy do miasta. To częste w tych stronach. W porównaniu z kolegami ze szkoły dziewczynka ma dużo więcej zajęć. Musi nie tylko się uczyć, ale i ciężko pracować, pomagając w domu i opiekując się młodszymi siostrami. Nagłe okoliczności zmuszają Yun Jie do wyruszenia do miasta, by odnaleźć rodziców... Poruszająca, pięknie sfilmowana historia, w której zacierają się granice między fikcją i dokumentem.Pamela, młoda Romka, różni się od innych kobiet w jej społeczności. Jest samotną matką, która mieszka z córeczką i babcią. Wszystkie trzy śpią na jednym łóżku. Trudno jest jej pogodzić potrzeby dwuletniej córeczki z własnymi marzeniami o wolności. Pewnego dnia Pamela zrywa z tradycją, która nie pozwala jej żyć tak, jakby chciała i wyrusza w podróż w nieznane. Zabiera ze sobą znajomość trzech słów po francusku – "królik", "pizza", "miłość" – oraz nadzieję, że małżeństwo z poznanym przez internet Belgiem odmieni życie jej i jej córki. Nie ma wielkich wymagań. Wystarczy jej, by mężczyzna brał czasem prysznic. Słodko-gorzka, emocjonalna opowieść o potrzebie wolności.Amanda i Jake są zakochani. Zostawiają rodzinne Illinois, by zacząć wspólne życie w Los Angeles. Mają puste kieszenie i żadnych planów. Obserwujemy pierwsze 24 godziny ich nowego życia w wielkim mieście. Przyniesie im ono więcej niespodzianek i frustracji, niż oczekiwali. Ich związek zostanie poddany niejednej próbie. Czy decyzja o przeprowadzce to był na pewno dobry pomysł? Wnikliwa opowieść o skomplikowanej, pełnej skrajnych emocji relacji między parą młodych ludzi a miastem, które stało się ich nowym domem. Dziennik z podróży po Los Angeles. W roli niepokornego chłopaka – McCaul Lombardi Ulysse właśnie wyszedł z więzienia i myśli tylko o jednym – jak by tu zarobić pieniądze. Matka w ciężkiej depresji, kolejne rachunki wciąż spływają, a on chciałby korzystać z życia. Opracowuje więc plan. Razem z kumplem będzie sprzedawał z food trucka miksturę wody i ketaminy. Mogą jeździć od imprezy do imprezy i handlować... Mówi reżyser: "To nie jest typowy film, w którym dobro mierzy się ze złem. Nie jest moralistyczny. Interesują mnie prości ludzie, którzy upadają, ranią się, podnoszą znowu, zaprzeczają sobie i mają ku temu ważne powody". Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji.Po przedwczesnej śmierci ojca Saltanat jest zmuszona zmienić swoje życie i z sielskiej, pięknej wsi przenieść się do okrutnego i cynicznego miasta. Musi zdobyć pieniądze na spłatę długu, który zaciągnął jej ojciec, aby uratować matkę przed więzieniem. Życie w mieście okazuje się zupełnie inne od tego, co jej obiecano. Saltanat nie załamuje się tylko dlatego, że ma przy sobie wiernego przyjaciela z dzieciństwa i kochającego ją Kuandyka. Choć wygląda na to, że wszystko idzie pod górkę, Saltanat i Kuandyk nigdy się nie poddają. Poruszająca opowieść o czystej miłości jako jedynej, prawdziwej wartości w świecie opętanym przez władzę i pieniądze. Film kazachskiego reżysera nagrodzonego w 2014 roku na WFF nagrodą w Konkursie Wolny Duch zaNancy chciałaby uciec od bezbarwnego, pozbawionego życia świata, w którym żyje. Ma 35 lat, nudną pracę i wciąż mieszka z matką i kotem. Dla zabicia czasu, ale także, by nawiązać kontakt z ludźmi, tworzy kolejne tożsamości w internecie. Pewnego dnia słyszy o parze, której blisko 30 lat temu zaginęła córka. Nie mogąc odróżnić prawdy od fikcji, Nancy zaczyna wierzyć, że została porwana jako dziecko i ci ludzie mogą być jej rodzicami. Uzasadnione wątpliwości ustępują miejsca przekonaniu, a siła emocji bierze górę nad racjonalnością. Prowokacyjny thriller psychologiczny o miłości, intymności i zaufaniu oraz o tym, co może się zdarzyć, gdy kłamstwa stają się prawdą. Nagroda za scenariusz dla reżyserki, która jest również autorką scenariusza, na ostatnim festiwalu w Sundance (Waldo Salt Screenwriting Award). W rolach głównych Andrea Riseborough , jakiej nie znacie i Steve Buscemi W 2007 roku legendarny artysta Banksy pojawia się w Palestynie i na betlejemskich murach maluje sześć prac komentujących sytuację polityczną. Część ludzi była tym oburzona, inni uznali graffiti za najwyższej klasy sztukę. Był jednak też ktoś, kto dostrzegł w pracach Banksyego szansę na dobry biznes. Miejscowy taksówkarz i miłośnik kulturystyki znany jako Walid Bestia wpadł na pomysł wycięcia betonowej ściany z jednym z graffiti i sprzedania jej na aukcji internetowej. I tak też zrobił. Podążając za skradzionym graffiti, odkrywamy nielegalny rynek handlu kradzionymi murami z dziełami sztuki z całego świata. Obserwujemy co dzieje się, gdy polityka Bliskiego Wschodu spotyka się z zachodnim rynkiem sztuki. Narratorem dokumentu jest Iggy Pop Więcej informacji na stronie: www.wff.pl