37. WFF: Już dziś spotkanie z reżyserką i bohaterką "F@ck This Job"

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 16 października, w Kinotece PKiN (Sala 1) tuż po konkursowym pokazie filmu zaplanowanym na godzinę 18:30. Kolejny seans filmu zaplanowany jest na niedzielę, 17 października, o godz. 16.







Dokument " F@ck This Job " o niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd to jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych premier 37. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego . Zapraszamy na spotkanie z jego reżyserką – Wierą Kriczewskają , główną bohaterką Natalią Sindejewą oraz producentem Mikiem Lernerem Światowa premiera filmu odbyła się 9 kwietnia 2021 na moskiewskim ArtDocFest – jedynym niezależnym międzynarodowym festiwalu kina faktu w Rosji. W sierpniu 2021, dwa miesiące przed europejską i amerykańską premierą filmu, Dożd została uznana za "zagranicznego agenta" przez rosyjskie władze. Pisały o tym wszystkie najważniejsze niezależne media na całym świecie, m.in. The Washington Post, CNN, The Guardian, wydawnictwa z Hiszpanii, Francji i Niemiec.