"Młoda kobieta przyjeżdża do stolicy Tybetu, Lhasy. Mówi, że przybyła z pielgrzymką, jednak tak naprawdę nie ma pojęcia, dlaczego tu jest. Ze stanu hipnotycznego zawieszenia wyrywa ją widok homara zamkniętego w zdecydowanie zbyt małym hotelowym akwarium. Odnajduje w nim niewytłumaczalne pokrewieństwo. To ponoć święty homar, którego domem są wody wokół odległej wyspy Ming. Zanim jeszcze goście hotelowi się obudzą, kobieta zabiera homara i wyrusza w długą podróż, by zwrócić świętemu zwierzęciu wolność" – czytamy w opisie na stronie festiwalu. I czujemy się źle na myśl, że przegapiliśmy tak pyszną składankę arthouse'owych hitów. W główną bohaterkę wciela się Leah Dom – córka gwiazdy pop, Faye Wong , gwiazdy " 2046 " oraz " Chungking Express Wong Kar-Waia . I choć trudno w to uwierzyć, są wśród nas tacy, którzy kojarzą jej muzyczne hiciory – choćby dlatego, że te same osoby zagrywały się do upadłego w " Final Fantasy VIII ". Bez nazwisk.