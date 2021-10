Inspiracją do stworzenia dreszczowca stał się osławiony internetowy challenge, który kilka lat temu przyczynił się do fali samobójstw wśród rosyjskich i ukraińskich nastolatków. Główna bohaterka, Dana, próbuje wyjaśnić, dlaczego jej ukochana młodsza siostra z własnej woli weszła pod rozpędzony pociąg. Prowadząc prywatne śledztwo, dziewczyna trafia na ślad gry, która polega na podejmowaniu wyzwań związanych z samookaleczeniem. Jej organizatorzy zrobią wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności i pozbyć się niewygodnych świadków. " #Blue_Whale " został zrealizowany w formacie Screenlife, co oznacza, że jego akcja w całości rozgrywa się na ekranie komputerów, smartfonów i tabletów. Twórcą formatu, a zarazem producentem filmu jest Timur Bekmambetov , w którego portfolio znajdziecie m.in. " Straż nocną ", hollywoodzki megahit " Wanted – "Ścigani " oraz " Searching ".