38. WFF: Polska Klasyka - Piotr Szulkin

Piotr Szulkin i jego niepokojąco aktualne filmy. Warto obejrzeć je wszystkie! Będą pokazywane w kolejności chronologicznej. Golem , 1979System totalitarny kilkadziesiąt lat po kataklizmie atomowym. W wyniszczonym świecie naukowcy pod czujnym okiem władz starają się udoskonalić ludzkość, dokonując eksperymentów medycznych na jednostkach nieprzystosowanych społecznie i już masowo tworzą nowych, "sztucznych" ludzi. Jednostki "zdegenerowane" przerabiane są na pełnowartościowych członków społeczeństwa.Film będzie wyświetlany z angielskimi napisami. Wojna światów - Następne stulecie / The War of the Worlds: Next Century, 1981Panowanie Marsjan na Ziemi. Zniewolone przez "Obcych" społeczeństwo sterowane jest przez ogromną machinę telewizyjną, której naczelne hasło brzmi: "To my tworzymy rzeczywistość". Telewizja narzuca społeczeństwu wszystkie normy i ustala wartości. Sytuację tę chce przerwać popularny prezenter telewizyjny - Iron Idem. To on w swoim niezależnym dzienniku wzywa wszystkich do przeciwstawienia się najeźdźcom z Kosmosu.Film będzie wyświetlany z angielskimi napisami. O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji / O-Bi, O-Ba: The End of Civilization, 1984Po tym, jak wojna nuklearna zniszczyła Ziemię, 2000 ocalałych ucieka do podziemnego bunkra pod ogromną kopułą w górach. Około 850 z nich wciąż żyje i jest zjednoczonych w nadziei, że wkrótce przybędzie statek kosmiczny zwany Arką, aby ich uratować. Ale urzędnik państwowy Soft wie, że ta nadzieja jest daremna, ponieważ Arka to nic innego jak wymysł tych u władzy.Film będzie wyświetlany z angielskimi napisami. Ga, ga. Chwała bohaterom / Ga-ga: Glory to the Heroes, 1985Wiek XXI. Na Ziemi ludzkość jest bogata i szczęśliwa, więc nikt nie chce wybierać trudnego i ryzykownego zawodu kosmonauty. Zaczęto wysyłać w kosmos więźniów. Jednym z nich jest Scope, który leci na nową planetę, z zadaniem wciągnięcia jej w poczet "naszych" planet. Ga, Ga. Chwała bohaterom " stanowi dopełnienie filmowej trylogii Piotra Szulkina , na którą złożyły się filmy " Golem ", "O-bi, O-ba " i " Wojna światów ".Film będzie wyświetlany z angielskimi napisami.