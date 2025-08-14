"Peacemaker" bez cenzury. Nowy zwiastun tylko dla dorosłych!

Premiera drugiego sezonu "Peacemakera" zbliża się wielkimi krokami. Platforma HBO Max zaprezentowała nowy zwiastun. UWAGA! To materiał tylko dla widzów dorosłych!
Zobacz nowy zwiastun "Peacemakera". UWAGA! Tylko dla dorosłych!
Drugi sezon "Peacemakera
" trafi na ekrany już 21 sierpnia. James Gunn
i John Cena
zachęcają do obejrzenia nowego zwiastuna. Uwaga, materiał zawiera wulgarny język oraz sceny nagości i przemocy:
W drugim sezonie "Peacemakera
" tytułowy bohater odkrywa alternatywną rzeczywistość, w której jego życie potoczyło się w zupełnie inny sposób: cieszy się szacunkiem otoczenia oraz miłością Emilii Harcourt (Jennifer Holland
). Jednocześnie musi skonfrontować się z żądnym zemsty za śmierć syna Rickiem Flagiem seniorem (Frank Grillo
), który zastąpi skompromitowaną Amandę Waller na stanowisku szefa agencji ARGUS. Naprawdę lubię seriale, w których postacie nie wracają co sezon dokładnie takie same. Chcę widzieć rozwój. Chcę widzieć zmiany, a czasem także regres
– mówił Gunn
podczas spotkania z fanami na Comic Conie, które odbyo się w lipcu tego roku. Peacemaker to w tym roku inny facet. Mierzy się z demonami, które odkrył w pierwszym sezonie, i próbuje sobie z nimi poradzić. A świat nie akceptuje go takim, jakim jest. Nie akceptuje go jako bohatera.
"Superman" w podcaście Mam parę uwag
Drugi sezon "Peacemakera
" będzie powiązany z "Supermanem
" w reżyserii Jamesa Gunna
. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
