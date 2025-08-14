Newsy Seriale Oto bohaterowie "Vought Rising", spin-offu "The Boys" [FOTO]
VOD / Seriale

Oto bohaterowie "Vought Rising", spin-offu "The Boys" [FOTO]

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Soldier+Boy+%28Jensen+Ackles%29+i+inni.+Poznajcie+bohater%C3%B3w+%22Vought+Rising%22+%5BFOTO%5D-162472
Oto bohaterowie &quot;Vought Rising&quot;, spin-offu &quot;The Boys&quot; [FOTO]
Koniec "The Boys" nie oznacza pożegnania z Vought. Poza drugim sezonem "Gen V", który trafi na Prime Video już we wrześniu, w produkcji jest także prequel zatytulowany "Vought Rising". Poznajcie jego bohaterów.  

"Vought Rising": Bohaterowie na pierwszych zdjęciach


W "Vought Rising" fani "The Boys" spotkają starych znajomych – Soldier Boya (Jensen Ackles) i Stormftonrt (Aya Cash). Towarzyszyć im będą m.in. Mason Dye (jako Bombsight), Will Hochman (jako Torpedo) i Elizabeth Posey (jako Private Angel). Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach udostępnionych przez Prime Video: 

Jensen Ackles jako Soldier Boy
Mason Dye jako Bombsight
Will Hochman jako Torpedo
Elizabeth Posey jako Private Angel

W pozostałych rolach m.in. KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith. Twórcy opisują serial jako zwiłą kryminalną opowieść, której akcja toczy się w latach 50. XX wieku. Poznamy w niej początki Vought: wczesne lata Soldier Boya oraz diaboliczne poczynania Clary Vought, znanej później jako Stormfront.

Obowiązki showrunnera pełni Paul Grellong, który pracował przy "The Boys" jako producent wykonawczy. Wśród producentów wykonawczych "Vought Rising" znaleźli się też m.in. Eric Kripke i Seth Rogen.

Zobacz zwiastun 2. sezonu "Gen V"


Opowiadający o wychowankach Godolkin, szkoły dla superbohaterów, serial "Gen V" zadebiutował na Prime Video w 2023 roku. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września. Bohaterowie będą współpracować z nim ze Starlight. Zobaczcie zwiastun:


Powiązane artykuły Vought Rising

Zobacz wszystkie artykuły

Vought Rising  (2026)

 Vought Rising

The Boys  (2019)

 The Boys

Gen V  (2023)

 Gen V

Chłopaki przedstawiają: Czyste zło  (2022)

 Chłopaki przedstawiają: Czyste zło

Najnowsze Newsy

Wideo

"Peacemaker" bez cenzury. Nowy zwiastun tylko dla dorosłych!

VOD Filmy

"Thunderbolts*" w drodze na Disney+. Znamy datę premiery

Seriale Multimedia

Zobacz plakat 2. sezonu hitu Prime Video

2 komentarze

The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer – jedyny koncert w Polsce!

Filmy

Upały w weekend, lepiej zostać w domu. Sprawdź repertuar TV

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #119: "Fantastyczna 4", "Naga broń" czy "Zniknięcia"?

4 komentarze
Seriale Multimedia

"Wednesday": mamy zwiastun drugiej części 2. sezonu

6 komentarzy