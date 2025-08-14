Oto bohaterowie "Vought Rising", spin-offu "The Boys" [FOTO]

Koniec "The Boys" nie oznacza pożegnania z Vought. Poza drugim sezonem "Gen V", który trafi na Prime Video już we wrześniu, w produkcji jest także prequel zatytulowany "Vought Rising". Poznajcie jego bohaterów.
"Vought Rising": Bohaterowie na pierwszych zdjęciach
W "Vought Rising
" fani "The Boys
" spotkają starych znajomych – Soldier Boya (Jensen Ackles
) i Stormftonrt (Aya Cash)
. Towarzyszyć im będą m.in. Mason Dye
(jako Bombsight), Will Hochman
(jako Torpedo) i Elizabeth Posey
(jako Private Angel). Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach udostępnionych przez Prime Video:
Jensen Ackles jako Soldier Boy
Mason Dye jako Bombsight
Will Hochman jako Torpedo
Elizabeth Posey jako Private Angel
W pozostałych rolach m.in. KiKi Layne
, Jorden Myrie
, Nicolò Pasetti
, Ricky Staffieri
i Brian J. Smith
. Twórcy opisują serial jako zwiłą kryminalną opowieść, której akcja toczy się w latach 50. XX wieku. Poznamy w niej początki Vought: wczesne lata Soldier Boya oraz diaboliczne poczynania Clary Vought, znanej później jako Stormfront.
Obowiązki showrunnera pełni Paul Grellong
, który pracował przy "The Boys
" jako producent wykonawczy. Wśród producentów wykonawczych "Vought Rising
" znaleźli się też m.in. Eric Kripke
i Seth Rogen
.
Zobacz zwiastun 2. sezonu "Gen V"
Opowiadający o wychowankach Godolkin, szkoły dla superbohaterów, serial "Gen V
" zadebiutował na Prime Video w 2023 roku. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września. Bohaterowie będą współpracować z nim ze Starlight. Zobaczcie zwiastun: