Newsy Filmy "Thunderbolts*" w drodze na Disney+. Znamy datę premiery
VOD / Filmy

"Thunderbolts*" w drodze na Disney+. Znamy datę premiery

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Thunderbolts*%22+trafi+na+Disney%2B+jeszcze+w+tym+miesi%C4%85cu.+Poznaj+dat%C4%99+premiery-162471
&quot;Thunderbolts*&quot; w drodze na Disney+. Znamy datę premiery
W maju na ekranach polskich kin zagościło długo wyczekiwane widowisko MCU "Thunderbolts*". Teraz film zmierza na platformę Disney+. Poznaliśmy oficjalną datę premiery.

Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen i Wyatt Russell w filmie "Thunderbolts*"

"Thunderbolts*" na Disney+. Znamy datę premiery


Disney ujawnił, że widowisko "Thunderbolts*" trafi na Disney+ już 27 sierpnia. Data została ujawniona na oficjalnym profilu platformy w serwisie X. Oryginalny post prezentujemy poniżej:



"Thunderbolts*" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Thunderbolts*": 



"Thunderbolts*" w programie Movie się


Przypominamy odcinek programu Movie się, w którym swoimi wrażeniami po premierze "Thunderbolts*" dzielą się Jakub Popielecki, Julia Taczanowska i Maciej Satora: 



W "Thunderbolts*" poznajemy nietypową grupę antybohaterów. Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) i John Walker (Wyatt Russell) wpadają w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?

Powiązane artykuły Thunderbolts*

Zobacz wszystkie artykuły

Thunderbolts*  (2025)

 Thunderbolts*

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

Zobacz plakat 2. sezonu hitu Prime Video

1 komentarz

The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer – jedyny koncert w Polsce!

Filmy

Upały w weekend, lepiej zostać w domu. Sprawdź repertuar TV

Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #119: "Fantastyczna 4", "Naga broń" czy "Zniknięcia"?

4 komentarze
Seriale Multimedia

"Wednesday": mamy zwiastun drugiej części 2. sezonu

5 komentarzy
Inne Gry

Cenzura? Z PayPal nie kupisz gier na Steamie

1 komentarz

Maciej Musiał w animowanej superprodukcji 3D "Kraina Snów"