"Thunderbolts*" w drodze na Disney+. Znamy datę premiery

W maju na ekranach polskich kin zagościło długo wyczekiwane widowisko MCU "Thunderbolts*". Teraz film zmierza na platformę Disney+. Poznaliśmy oficjalną datę premiery.
Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen i Wyatt Russell w filmie "Thunderbolts*"
"Thunderbolts*" na Disney+. Znamy datę premiery
Disney ujawnił, że widowisko "Thunderbolts*
" trafi na Disney+ już 27 sierpnia. Data została ujawniona na oficjalnym profilu platformy w serwisie X. Oryginalny post prezentujemy poniżej:
"Thunderbolts*" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Thunderbolts*
":
"Thunderbolts*" w programie Movie się
Przypominamy odcinek programu Movie się, w którym swoimi wrażeniami po premierze "Thunderbolts*
" dzielą się Jakub Popielecki, Julia Taczanowska i Maciej Satora:
W "Thunderbolts*"
poznajemy nietypową grupę antybohaterów. Yelena Belova (Florence Pugh
), Bucky Barnes
(Sebastian Stan
), Red Guardian (David Harbour
), Ghost (Hannah John-Kamen
), Taskmaster (Olga Kurylenko
) i John Walker (Wyatt Russell
) wpadają w niebezpieczną pułapkę zastawioną przez Valentinę Allegrę de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus
). Czy zmuszeni do podjęcia ryzykownej misji zdołają stawić czoła mrocznym tajemnicom swojej przeszłości? Czy uda im się połączyć siły, zanim będzie za późno?