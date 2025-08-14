Witamy w New Vegas! Zobacz plakat 2. sezonu serialu "Fallout"

Drugi sezon "Fallouta" to jedna z najbardziej oczekiwanych serialowych premier tego roku. Platoforma Prime Video zaprezentowała pierwszy plakat.
Witamy w New Vegas. Zobacz oficjalny polski plakat 2. sezonu "Fallouta"
Dokładna data premiery drugiego sezonu "Fallouta
" nie jest na razie znana. Wiadomo, że nowe odcinki trafią na Prime Video w grudniu tego roku. W mediach społecznościowych platformy możecie już znaleźć pierwszy oficjalny plakat. Prezentujemy go poniżej:
"Fallout
" jest jedną z najdroższych produkcji Prime Video. Budżet pierwszego sezonu wyniósł 153 miliony dolarów. Serial okazał się jednym z trzech najchętniej oglądanych tytułów platformy. Od premiery w kwietniu 2024 roku obejrzało go ponad 100 milionów widzów na całym świecie.
Akcja serialu, będącego adaptacją serii popularnych gier wideo, rozgrywa się 200 lat po nuklearnej apokalipsie. Rezydenci luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni wyjść na powierzchnię zniszczonego Los Angeles. Ku ich zdumieniu świat na zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali.
Ella Purnell jako Lucy MacLean
Walton Goggins jako Cooper Howard (Ghul)
Zach Cherry, Leslie Uggams i Rodrigo Luzzi jako Woody Thomas, Betty Pearson i Reg McPhee
Kyle MacLachlan jako nadzorca Hank MacLean
W rolach głównych wystąpili Ella Purnell
(jako Lucy MacLean
), Aaron Moten
(jako Maximus) i Walton Goggins
(jako Cooper Howard / Ghul), którym towarzyszyli m.in. Leslie Uggams
, Zach Cherry
, Rodrigo Luzzi
oraz Kyle MacLachlan
.
"Fallout" w programie Serial Killers
Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Kuba Karaś i Michał Walkiewicz dzielą się swoimi wrażeniami z pierwszego sezonu serialu "Fallout
":