Witamy w New Vegas! Zobacz plakat 2. sezonu serialu "Fallout"

Witamy w New Vegas. Zobacz oficjalny polski plakat 2. sezonu "Fallouta"

Ella Purnell jako Lucy MacLean

Walton Goggins jako Cooper Howard (Ghul)

Zach Cherry, Leslie Uggams i Rodrigo Luzzi jako Woody Thomas, Betty Pearson i Reg McPhee

Kyle MacLachlan jako nadzorca Hank MacLean

"Fallout" w programie Serial Killers