5 rzeczy, które musicie wiedzieć o "Pokémon Brilliant Diamond" i "Shining Pearl"

Wierne oryginałom

493 stworki do złapania, ale nie tak od razu

Niewielkie, ale potrzebne usprawnienia

Współpraca z Pokemon HOME

Specjalne jajko, dla osób, które kupią grę blisko premiery

Już niedługo, bo 19 listopada, na konsoli Nintendo Switch zadebiutują odświeżone wersje gier " Pokemon Diamond " i " Pokemon Pearl " z Nintendo DS. Po specyficznych " Pokemon Let’s Go, Pikachu " i " Let’s Go, Eevee ", które nie każdemu przypadły do gustu, Nintendo postawiło na wierny remake, skupiając się głównie na nowej oprawie graficznej i ulepszeniach. Parę dni temu mieliśmy okazję wziąć w udział w specjalnym pokazie, na którym przedstawiciele Nintendo i The Pokemon Company opowiedzieli nam o tych remake’ach oraz pokazali trochę niepublikowanego wcześniej gameplayu. Poniżej znajdziecie 5 najważniejszych faktów o tych grach.Wiele osób spodziewało się, że po wydaniu bazujących mocno na smartfonowym " Pokemon GO " gier " Let’s Go, Pikachu " i " Let’s Go, Eevee ", Nintendo będzie trzymało się tej koncepcji i kolejne gry z serii również będzie odświeżało w ten sam sposób. Japończycy zdecydowali się na szczęście na klasyczny remake, z tym samym modelem rozgrywki, tymi samymi mapami i tradycyjnymi, turowymi walkami. Pokémon Brilliant Diamond " i " Pokémon Shining Pearl " zabiorą nas do regionu Sinnoh, wprowadzając tym samym czwartą generację stworków. Większość z nich będziecie w stanie złapać w grze, ale część będzie wymagała wymieniania się z innymi graczami. Tradycją dla serii Pokemon jest wydawanie gier w dwóch wersjach i ustawianie dostępnych Pokemonów tak, aby niektóre dało się złapać tylko w " Brilliant Diamond ", a inne w " Shining Pearl ". Na szczęście mamy możliwość wymiany przez internet, więc nie musicie kupować dwóch kopii gry i drugiej konsoli.Podziemne korytarze, w których walczyliśmy w oryginalnych grach to teraz The Grand Underground - nowy, duży system lochów, z podziałem na biomy. W grze będą też sekretny bazy, które możemy tworzyć w konkretnych miejscach i dekorować zdobywanymi przedmiotami. W grze pojawią się również gry rytmiczne w ramach przeróżnych konkursów, co może w końcu nakłoni bardziej hardkorowych fanów do zainteresowania się tymi trybami.W 2022 roku do gry zostanie dodane wsparcie dla Pokemon HOME - usługi, do której możecie przesyłać złapane przez siebie Pokemony z różnych gier, tak aby budować tam jeden, potężny Pokedex. Na tę chwilę z Pokemon HOME współpracują poprzednie wydane na Switcha gry oraz smartfonowe " Pokemon GO ".Jeśli kupicie grę przed 21 lutym 2022 to w opcji Mystery Gift będziecie mogli odebrać limitowane jajko, z którego wykluje się mityczny Pokemon Manaphy. A jeśli potem tego Manphy’ego zaniesiecie razem z Ditto do punktu opieki nad Pokemonami, to otrzymacie jajko ze stworkiem Phione. Ma być to jedyny sposób na zdobycie tych stworków.