6 grudnia startuje festiwal Watch Docs. Prawa człowieka w filmie

W konkursie WATCH DOCS, ocenianym przez międzynarodowe jury, startuje 14 nowych dokumentów. Wśród nich wstrząsający Talala Derkiego . Twórca głośnegoopowiada w nim o ojcu, który wychowuje swoich synów na bojowników Al-Kaidy. Film zdobył do tej pory m.in. nagrodę za najlepszy zagraniczny film dokumentalny na festiwalu Sundance oraz Złoty Róg, główną nagrodę konkursu międzynarodowego na Krakowskim Festiwalu Filmowym.W konkursowej czternastce zobaczymy też film(reż. Tim Wardle ), przedstawiający niezwykłą historię amerykańskich trojaczków. Bracia zostali rozdzieleni zaraz po porodzie i spotkali się dziewiętnaście lat później. Dopiero wtedy okazało się, że jako dzieci zostali poddani tajemniczemu eksperymentowi... Zarówno Talal Derki jak i Tim Wardle będą gośćmi festiwalu WATCH DOCS. Kolejnym ważnym konkursowym tytułem jest dokument- najnowszy film mieszkającego we Francji kambodżańskiego mistrza Rithy Panha , poświęcony pamięci ofiar reżimu Czerwonych Khmerów.Aż dwa swoje filmy zaprezentuje Maxim Pozdorovkin , autor. W konkursie zobaczymy(europejska premiera filmu, który zadebiutował na festiwalu TIFF w Toronto) poświęconą etycznym konsekwencjom coraz powszechniejszej automatyzacji. Z kolei drugi film Pozdorovkina , analizuje obraz kampanii wyborczej Trumpa z 2016 roku przekazywany przez rosyjskich propagandystów w rządowych mediach.Ten ostatni tytuł znalazł się w sekcji Dyskretny urok propagandy, która w tym roku jest poświęcona fenomenowi fake news i teoriom spiskowym. Zobaczymy w niej również m.in. amerykański dokument: portret środowiska tzw. płaskoziemców, propagujących w Internecie pogląd, że Ziemia jest płaska.Tegoroczny festiwal WATCH DOCS rozpoczyna się w czasie szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach, a ważnym elementem festiwalowego programu jest sekcja Zmieniamy Klimat. Znalazł się w niej m.in. film Floriana Weigensamera - zadziwiający wizualnie dokument o ludziach obsługujących największe w Afryce wysypisko elektrośmieci importowanych z Zachodu oraz Matthieu Rytza , ukazujący życie mieszkańców pacyficznego atolu, dla których ocieplenie klimatu oznacza dosłownie koniec świata. W samych Katowicach – w dniach 7–9 grudnia wraz z Ambasadą Królestwa Niderlandów, IKEA i Polityką Insight w Kinie Rialto, WATCH DOCS organizuje "Klimatyczny Festiwal Filmowy".W sekcji "Kto broni Twoich praw?" zaprezentowane zostaną filmy o tych, którzy aktywnie walczą o prawa człowieka na świecie. To indywidualne i zbiorowe portrety obrońców praw człowieka.W Nowych filmach polskich znalazło się m.in. Jana Bluza , pierwszy film pełnometrażowy poruszający kwestie wykorzystywania medycznej marihuany w Polsce oraz Konrada Szołajskiego - dokument analizujący polaryzację politycznych postaw w dzisiejszej Polsce.W sekcji "Chcę zobaczyć "znalazły się m.in.:braci Michaela Jeffreya Zimbalistów , ukazujący życie policjantów i gangsterów w najniebezpieczniejszym mieście USA,– zaskakujący portret pierwszej na świecie kobiety orzekającej w szariackim sądzie oraz– dokumentalna wiwisekcja amerykańskiej skrajnej prawicy w czasach Trumpa.Program Czeskiego spojrzenia: Ech Ji.hlavy przygotowany został wspólnie z jednym z najważniejszych czeskich festiwali dokumentu. Pojawi się w niej m.in.Zuzanny Piussi, wnikający za kulisy populistycznych antymigranckich ruchów w Czechach orazApoleny Rychlikovej: dokument o szokujących warunkach, w jakich pracują ludzie wykonujący najgorzej płatne zawody.Wśród filmów krótkometrażowych w sekcji "Na krótko" zobaczymy m.in. dokument, poświęcony ostatnim żyjącym świadkom pierwszych testów nuklearnych przeprowadzanych w USA w latach 50.Laureatem festiwalowej nagrody im. Marka Nowickiego przyznawanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka jest w tym roku kongijski reżyser Dieudo Hamadi . To autor cenionych na świecie dokumentów ukazujących pełną sprzeczności rzeczywistość rozdartego konfliktami Kongo () i ludzi, którzy aktywnie próbują ją zmieniać ().