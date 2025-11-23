Newsy Filmy Co z "Wyprawą do dżungli 2"? Dwayne Johnson odpowiada
Co z "Wyprawą do dżungli 2"? Dwayne Johnson odpowiada

Krótko po premierze "Wyprawy do dżungli" Disney zapowiedział kontynuację (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Minęły jednak lata, a o projekcie niewiele wiadomo. Dwayne Johnson, czyli ekranowy Frank, rzucił na sprawę nowe światło.

W rozmowie z Entertainment Weekly Dwayne Johnson i Emily Blunt zostali zapytani o "Wyprawę do dżungli 2". Na pytanie, czy sequel przygodowej komedii z 2021 roku jest nadal w planach, aktor odpowiedział krótko: Nie sądzę. Wstrzymanie projektu powiązał z pandemią:

COVID-19 zmienił naszą branżę na wiele sposobów. Wydaje mi się, że spojrzeli na ten zasób i pomyśleli: "Zrobiliśmy to raz, nie jesteśmy pewni, czy chcemy do tego wracać". Niezależnie od tego, czy mieliśmy dobrą chemię.

Blunt dodała: Nie chcieli ponownie stawiać żagli, ale nic się nie stało. 

Aktualnie filmografię Dwayne'a Johnsona zamyka wyreżyserowany przez Benny'ego Safdiego dramat sportowy "Smashing Machine", w którym wcielił się w Marka Kerra – zawodnika MMA. Na planie miał okazję ponownie spotkać się z Emily Blunt.



"Wyprawa do dżungli" to film zainspirowany jedną z atrakcji w parku rozrywki Disneya. Opowiadał o badaczce dzikiej przyrody, która wraz z charyzmatycznym kapitanem wyrusza na wyprawę przez amazońską dżunglę, by odnaleźć drzewo życia. Przypominamy zwiastun: 


