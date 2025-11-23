Co z "Wyprawą do dżungli 2"? Dwayne Johnson odpowiada

Krótko po premierze "Wyprawy do dżungli" Disney zapowiedział kontynuację (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Minęły jednak lata, a o projekcie niewiele wiadomo. Dwayne Johnson, czyli ekranowy Frank, rzucił na sprawę nowe światło. Getty Images © Rodin Eckenroth
Dwayne Johnson i Emily Blunt o "Wyprawie do dżungli 2"
W rozmowie z Entertainment Weekly Dwayne Johnson
i Emily Blunt
zostali zapytani o "Wyprawę do dżungli 2". Na pytanie, czy sequel przygodowej komedii z 2021 roku jest nadal w planach, aktor odpowiedział krótko: Nie sądzę.
Wstrzymanie projektu powiązał z pandemią: COVID-19 zmienił naszą branżę na wiele sposobów. Wydaje mi się, że spojrzeli na ten zasób i pomyśleli: "Zrobiliśmy to raz, nie jesteśmy pewni, czy chcemy do tego wracać". Niezależnie od tego, czy mieliśmy dobrą chemię. Blunt
dodała: Nie chcieli ponownie stawiać żagli, ale nic się nie stało.
Aktualnie filmografię Dwayne'a Johnsona zamyka wyreżyserowany przez Benny'ego Safdiego
dramat sportowy "Smashing Machine
", w którym wcielił się w Marka Kerra
– zawodnika MMA. Na planie miał okazję ponownie spotkać się z Emily Blunt
