EnergaCAMERIMAGE 2025: znamy zwycięzców!

Poznaliśmy laureatów tegorocznej odsłony Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali Zamknięcia Festiwalu, który odbywał się w Toruniu w dniach 15-22 listopada.
EnergaCAMERIMAGE 2025: zwycięzcy Złota Żaba w Konkursie Głównym Judith Kaufmann
za film "Late Shift
", reż. Petra Biondina Volpe
W "Late Shift
" oddana pracy pielęgniarka stawia czoła bezlitosnemu tempu panującemu na oddziale chirurgicznym, niezmiennie okazując pacjentom życzliwość i ciepło, nawet podczas dyżurów z niepełnym personelem na zmianie. Wraz z biegiem dnia Late Shift przeradza się w porywający wyścig z czasem, prowadzący do mocnego, trzymającego w napięciu finału. Srebrna Żaba w Konkursie Głównym Fabian Gamper
za film "Wpatrując się w Słońce
", reż. Mascha Schilinski
Akcja "Wpatrując się w Słońce
" rozgrywa się na tej samej farmie w północnych Niemczech, ale w różnych momentach XX i XXI wieku. Dorastają tam cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich przeżywa podobne emocje – pierwszą miłość, bunt i rodzinne napięcia. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.
Brązowa Żaba w Konkursie Głównym Michał Sobociński
za film "Chopin, Chopin!
", reż. Michał Kwieciński
Akcja "Chopin, Chopin!
" rozpoczyna się w Paryżu w 1835 roku. Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Zazwyczaj pełnego energii, przykrywającego chorobę żartem. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Komponuje arcydzieła, także na zamówienie. Ze względu na zobowiązania finansowe udziela lekcji gry na fortepianie. Przyjaciele go podziwiają, a kobiety pragną. Złota Żaba w konkursie Debiutów Operatorskich Adam Suzin
za film "Father
", reż Tereza Nvotova Złota Żaba w Konkursie Debiutów Reżyserskich Qi Shu
za film "Girl
"
Złota Żaba w Konkursie Długometrażowych Filmów Dokumentalnych Benjamin Bryan
za film "Iron Winter", reż. Kasimir Burgess
Złota Żaba w Konkursie Krótkometrażowych Filmów Dokumentalnych Ronnie McQuillan
za film "No Mean City", reż. Ross McClean Złota Żaba w Konkursie Wideoklipów Jake Gabbay
i reżyser Gabriel Moses za teledysk "Chains & Whips" Złota Żaba w Konkursie Seriali Telewizyjnych Corrin Hodgson
i Ben Richardson za "1923: A Dream and a Memory
", reż. Ben Richardson Złota Żaba w Konkursie Filmów Polskich Piotr Sobociński Jr.
za film "Ministranci", reż. Piotr Domalewski Złota Kijanka
Nico Shrek za film "Skin on Skin", reż. Simon Schneckenburger z Centro Sperimentale di Cinematografia we Włoszech Srebrna Kijanka
Henri Nunn, za film "Walud", reż. Daood Alabdul i Louise Zenker z University of Television and Film w Monachium, Niemcy. Brązowa Kijanka
Francesca Avanzini za film "Marina", reż Paolo de Luca z Filmakademie Baden-Württemberg w Niemczech
Nagroda Publiczności
"Wartość Sentymentalna
", zdj. Kasper Tuxen
, reż. Joachim Trier