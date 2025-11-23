To naprawdę ona? Odmieniona Lily-Rose Depp na planie horroru "Werwulf" (FOTO)

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu horroru "Werwulf" w reżyserii Roberta Eggersa ("Nosferatu", "Czarownica"). Uwagę zwraca zwłaszcza zaskakująca metamorfoza Lily-Rose Depp, która występuje u boku Aarona Taylora-Johnsona oraz Willema Dafoe. Premierę filmu zaplanowano na 25 grudnia 2026 roku.
Lily-Rose Depp w filmie "Werewulf"
"Werwulf" – co wiemy o filmie?
"Werwulf
" jest następnym projektem Eggersa
osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię kolejnego klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu
" przyszedł czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp
, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe
, którego rola nie została dotąd ujawniona.
Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii
" zapowiada, że "Werwulf
" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Anglii w XIII wieku. Bohaterowie będą w nim mówić w języku staroangielskim. Eggers
przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem
. Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie "Wiking
".
