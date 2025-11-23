Newsy Filmy Multimedia To naprawdę ona? Odmieniona Lily-Rose Depp na planie horroru "Werwulf" (FOTO)
Daily Mail / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Werwulf%22%3A+Odmieniona+Lily-Rose+Depp+na+planie+nowego+horroru+tw%C3%B3rcy+%22Nosferatu%22+%28ZDJ%C4%98CIA%29-164044
źródło: Getty Images
autor: Laurent KOFFEL
W sieci pojawiły się nowe zdjęcia z planu horroru "Werwulf" w reżyserii Roberta Eggersa ("Nosferatu", "Czarownica"). Uwagę zwraca zwłaszcza zaskakująca metamorfoza Lily-Rose Depp, która występuje u boku Aarona Taylora-Johnsona oraz Willema Dafoe. Premierę filmu zaplanowano na 25 grudnia 2026 roku.   

Lily-Rose Depp w filmie "Werewulf"









"Werwulf" – co wiemy o filmie?



"Werwulf" jest następnym projektem Eggersa osadzonym w epoce, w którym reżyser bierze na warsztat historię kolejnego klasycznego bohatera grozy. Po "Nosferatu" przyszedł czas na Wilkołaka. W opowiedzeniu jego historii reżyserowi po raz kolejny pomoże Lily-Rose Depp, która wcieli się w żonę tytułowego bohatera, a także Willem Dafoe, którego rola nie została dotąd ujawniona.

Twórca "Czarownicy: Bajka ludowej z Nowej Anglii" zapowiada, że "Werwulf" będzie jego najmroczniejszym projektem. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że akcja filmu rozgrywać się będzie w Anglii w XIII wieku. Bohaterowie będą w nim mówić w języku staroangielskim. Eggers przygotował scenariusz we współpracy z islandzkim poetą i pisarzem Sjónem. Panowie mieli już okazję pracować wspólnie przy filmie "Wiking".

Zwiastun filmu "Nosferatu"




Werwulf  (2026)

 Werwulf

