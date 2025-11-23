"Stranger Things": Noah Schnapp i Millie Bobby Brown o cyfrowym odmładzaniu postaci

Finał "Stranger Things" zbliża się wielkimi krokami. Jednym z wyzwań, z jakimi twórcy zmierzyli się na planie, są retrospekcje pokazujące nastoletnich bohaterów granych przez dorosłych już dziś aktorów. Noah Schnapp i Millie Bobby Brown opowiedzieli, jak wygląda proces cyfrowego odmładzania ich postaci.
Noah Schnapp i Millie Bobby Brown o cyfrowym odmładzaniu
W scenach retrospekcji twórcy zdecydowali się cyfrowo odmłodzić granego przez Noah Schnappa Willa Byersa
. Aktor opowiedział, jak przygotowywał się do scen z odgrywającym rolę młodego bohatera Lukiem Kokotkiem
. Przyznał, że zwrócił się o pomoc do Millie Bobby Brown
, która przeszła podobny proces na planie czwartego sezonu: Poprosiłem Millie o pomoc. Zapytałem "Jak pracowałaś z tym dzieciakiem, kiedy musieliście to zrobić?". Fajnie było wejść w rolę reżysera, na co zazwyczaj nie mamy szansy w serialu. Musiałem introspektywnie, refleksyjnie pomyśleć o tym, jak się wtedy zachowywałem – jak się poruszałem, oddychałem, odwracałem i patrzyłem – i przenieść to na tego dzieciaka, który był uroczy. To było fajne doświadczenie. Trudno zrobić to perfekcyjnie, ale wyszło nam całkiem nieźle.
Millie Bobby Brown i Noah Schnapp z fanami na uroczystej premierze 5. sezonu "Stranger Things"
Fot StillMoving.Net fof Netflix
O swoich doświadczeniach opowiedziała też Millie Bobby Brown
, czyli ekranowa Jedenastka
. Aktorka tak wspomina współpracę z Martie Blair
, która odegrała rolę młodszej bohaterki: Mogłam reżyserować ją w kilku odcinkach. To było bardzo interesujące, bo nauczyło mnie dużo o sobie, o tym, jaka byłam. Zastanawiałam się: "Dobra, jak coś zrobiłam? Dlaczego to zrobiłam?"
– powiedziała Brown. Pomyślałam: "Wow". Po prostu wrzeszczałam i wymachiwałam rękami bez żadnego poczucia obciachu. I to jest niezwykle interesujące. (…) Naprawdę pracowałam z tą dziewczynką. Myślałam "Będziemy wyglądać głupio, bo przecież nie poruszamy żadnymi obiektami za pomocą siły umysłu, ale możemy zaprząc do tego naszą wspólną superbohaterkę. Więc siedziałam za ścianą i krzyczałam razem z nią, wyciągając rękę za kamerą, żeby czuła, że jest ze mną.
Zobacz zwiastun piątego sezonu "Stranger Things"
Przypominamy zwiastun piątego sezonu "Stranger Things
". Ostatnie odcinki bijącego rekordy popularności serialu trafią na Netflix w Boże Narodzenie i sylwestra.