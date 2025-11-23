To koniec "Na całego"? Lena Dunham komentuje decyzję Netfliksa

Jeśli zakochaliście się w Jess i Feliksie – bohaterach komedii romantycznej "Na całego" – mamy złą wiadomość. Netflix zdecydował, że drugiego sezonu nie będzie. Co ciekawe, Lena Dunham, która współtworzyła serial, nie wydaje się zmartwiona takim obrotem spraw.
Lena Dunham komentuje koniec "Na całego"
Netflix podjął decyzję: nie będzie drugiego sezonu "Na całego
" – komedii romantycznej stworzonej przez Lenę Dunham
i Luisa Felbera
. Autorka "Dziewczyn
" odniosła się do sprawy podczas organizowanego przez Amerykańską Akademię Telewizyjną wydarzenia For Your Consideration.
Lena Dunham, Megan Stalter, Will Forte i Luis Felber na uroczystej premierze serialu
Fot. StillMovingNet for NetflixZawsze planowaliśmy "Na całego" jako serial limitowany. Chcieliśmy, by przypominało klasyczne transatlantyckie love story, ale z czasem pozwalającym na zgłębienie złożoności, na które w filmie nie ma miejsca
– powiedziała.
Zapytana, czy nie miała ochoty zrealizować drugiego sezonu, odpowiedziała: Oczywiście całkowicie zakochałam się w dynamice Meg i Willa i zaczęłam już sobie wyobrażać, jak mogłoby wyglądać dalsze życie granych przez nich postaci – Felix i Jess mają dziecko! Felix i Jess na pierwszym statku lecącym, by skolonizować Marsa! Ale gdy usiedliśmy z Luisem i zobaczyliśmy, co mamy, uświadomiliśmy sobie, że opowiedzieliśmy całą historię. Kończy się weselem. Jest nawet mały Easter egg – kiedy w finałowej scenie możecie usłyszeć, jak krzyczę "cięcie!". Zrobiliśmy to, co zaplanowaliśmy, a część tej pracy polega na tym, by wiedzieć, kiedy skończyć.
Jednocześnie Dunham
nie zamyka się na możliwość powrotu do bohaterów w przyszłości: Kto wie, może nadejdzie czas, kiedy poczuję, że warto sprawdzić, co u nich. Ale w tej chwili niczym Mary Poppins lecę do następnej (wymyślonej) rodziny, która mnie potrzebuje.
Zobacz zwiastun "Na całego"
Serial "Na całego
" trafił na Netflix w lipcu. Główne role zagrali w nim Megan StalterMegan Sta
lter i Will Sharpe
. Przypominamy zwiastun: