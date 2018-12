7 miliardów dolarów Disneya w 2018 roku

Disney jest jedynym studiem, którego filmy podczas roku kalendarzowego zarobił w kinach na całym świecie ponad 7 miliardów dolarów. Wytwórnia osiągnęła ten wynik w 2016 roku. A teraz go powtórzyła.Rok 2018 jeszcze się nie skończył, a granica 7 miliardów już padła. Ponad cztery miliardy dolarów pochodzi spoza granic USA (4,069 mld na dzień 9 grudnia). Prawie trzy miliardy filmy Disneya zarobiły na rynku amerykańskim (2,948 mld dolarów na dzień 9 grudnia).Na ten sukces najbardziej zapracowały widowiska Marvela i Pixara:(2 mld dolarów),(1,347 mld dolarów) oraz(1,241 mld dolarów).Przypomnijmy, że Disney jest w trakcie przejmowania wytwórni należących do niedawna do 21st Century Fox. (w tym 20th Century Fox produkujące wysokobudżetowe widowiska). Wydaje się więc tylko kwestią czasu, kiedy Disney przekroczy w jednym roku kalendarzowym barierę 8 miliardów dolarów.