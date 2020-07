ANKIETA: Wybieramy najlepsze komedie romantyczne

Już dziś na Netflix trafiła kontynuacja komedii " The Kissing Booth ". Jej bohaterkę Elle ( Joey King ) czeka w liceum jeszcze jeden rok nauki. Dziewczyna staje przed nowymi wyzwaniami: z jednej strony związek na odległość z Noah ( Jacob Elordi ), który rozpoczął studia na Harvardzie, z drugiej nauka, by dostać się na wymarzoną uczelnię z najlepszym przyjacielem. Dodatkowo wszystko komplikuje bliska przyjaźń z przystojnym kolegą z klasy... Jeśli lubicie podobne historie, przygotowaliśmy dla Was ankietę , w której możecie wybrać najlepszą komedię romantyczną. Wszystkie tytuły możecie obejrzeć na Netflix. ANKIETĘ znajdziecie TUTAJ . Do dzieła!