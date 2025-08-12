(ZWIASTUN) "Zbrodnie po sąsiedzku": kto zabił w 5. sezonie serialu?

Fani serialowych komedii kryminalnych niech lepiej wyregulują odbiorniki. Przed momentem platforma Hulu podzieliła się pierwszym zwiastunem nowego nadchodzącego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku". Pierwsze ujęcia regularnie nominowanej do Emmy produkcji możecie zobaczyć poniżej.
Twórcy nadchodzącego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku
" znów przygotowali dla fanów coś specjalnego, na co wskazują imponujące obsadowe dodatki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy informowaliśmy, że poza znanymi już serialowymi bohaterami w piątym sezonie będziemy mogli zobaczyć między innymi dwukrotnego laureata Oscara Christopha Waltza
, znanego z filmu "Charlie
" Logana Lermana
oraz słynną ekranową "Bridget Jones
", Renée Zellweger
.
Przypomnijmy, że serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca. W główne role wcielają się tu: Martin Short
, Steve Martin
i Selena Gomez
.
W minionym czwartym sezonie tio samozwańczych detektywów mierzyło się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.
Po niedawnym ogłoszeniu nominacji do Emmy
, "Zbrodnie po sąsiedzku
" mogą pochwalić się już łącznie 56 nominacjami do tej prestiżowej nagrody telewizyjnej, zdobywając statuetki aż siedem razy na przestrzeni czterech kolejnych sezonów. Showrunnerami produkcji są wcielający się w jedną z główych ról Steve Martin
oraz scenarzysta John Hoffman
, odpowiadający w przeszłości chociażby za tekst pojedynczych odcinków "Grace i Frankie
".