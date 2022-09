ASUS Zenbook 14 OLED - laptop na każdą okazję

Laptopy to, obok smartfonów, urządzenia które przeszły największą ewolucję w ostatnich latach. Pamiętam bardzo dobrze, jak jeszcze na początku poprzedniej dekady decydując się na zakup przenośnego komputera trzeba było świadomie wybierać, na które kompromisy się pójdzie. Duża moc obliczeniowa nie szła w parze z mobilnością, solidny dysk twardy i dobrej jakości ekran nie występowały obok pojemnych baterii. O uruchamianiu gier, nawet nie jakichś przesadnie wymagających i nowych, mogliśmy co najwyżej pomarzyć. Na szczęście te mroczne czasy już dawno mamy za sobą, a teraźniejsze laptopy nie dość, że potrafią wszystko, to na dodatek są naszpikowane najnowszymi technologiami. Tak jak bohater tego tekstu, ASUS Zenbook 14 OLED.

Pierwsze skrzypce gra tutaj technologia, którą mamy już w nazwie urządzenia - OLED. Nie ma w tej chwili na rynku lepszych ekranów niż OLED , które oferują niespotykany w zwykłych LCD kontrast, idealną czerń i nasycenie kolorów. W tym laptopie mamy 14-calowy ekran w proporcjach 16:10 o rozdzielczości 2880 na 1800 pikseli - jest to nawet więcej niż potrzeba, aby wyświetlany obraz był ostry, a do szukania poszczególnych pikseli potrzeba lupy. Podświetlanie na poziomie 550 nitów to bardzo dobry wynik, dzięki któremu korzystanie z ASUS Zenbook możliwe jest nawet w mocnym słońcu. Warto również wspomnieć o odświeżaniu 90 Hz, ktore sprawi, że ruch na ekranie będzie płynniejszy. Dzięki temu ekranowi nie tylko codzienna praca będzie przyjemnością, ale i oglądanie treści na przeróżnych serwisach VOD. Tu też dużą rolę odegrają wbudowane głośniki certyfikowane przez Harman Kardon wspierające technologię Dolby Atmos.Aby te dwie technologie mogły w pełni rozwinąć skrzydła potrzebne są też mocne podzespoły i tutaj ASUS Zenbook 14 OLED również dostarcza. Jego sercem jest procesor Intel Core 12. generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe, a wspiera go maksymalnie 16 GB szybkiej pamięci RAM. Za przechowywanie danych odpowiada ultraszybki dysk SSD PCIe 4.0 o maksymalnej pojemności 1 terabajta. W środku urządzenia znalazło się również miejsca na baterię o dużej pojemności (75 Wh), dzięki której możemy bez obaw wyjść z laptopem z domu bez zabierania ze sobą ładowarki.Zmorą wielu dzisiejszych laptopów jest usuwanie przez ich producentów portów, przez co skazani jesteśmy na noszenie ze sobą przeróżnych przejściówek. ASUS na szczęście nie poszedł tą drogą przy Zenbook 14 OLED i mamy tu zarówno złącze słuchawkowe, port HDMI 2.0, dwa porty Thunderbolt 4 USB-C, jak i klasyczne USB-A w formacie 3.2 Gen 2 oraz czytnik kart pamięci microSD. Wszystko co moglibyście chcieć podłączyć bez problemu podłączycie. Do tego dochodzi też obsługa najnowszej łączności WiFi 6E, dzięki czemu bezprzewodowo osiągnięcie takie prędkości jakie obiecuje Wam dostawca internetu.Na pochwałę zasługuje też wykonanie laptopa. Urządzenie w całości zostało zbudowane z aluminium, zaś ekran został zamocowany na 180-stopniowym, płaskim zawiasie ErgoLift. Laptop ma tylko niecałe 17 mm grubości i waży 1,39 kilograma, więc bez problemu zmieści się do każdej torby i plecaka.Dla kogo sprzętem jest w takim razie ASUS Zenbook 14 OLED? Jeśli potrzebujecie niezawodnego urządzenia do całodziennej pracy to sprawdzi się w tej roli idealnie. Oglądanie filmów i seriali na ekranie OLED to czysta przyjemność, a dzięki solidnemu nagłośnieniu nie będziecie musieli tego robić na słuchawkach, a komfortowo na wbudowanych głośnikach. Bateria o dużej pojemności sprawi, że wychodząc z domu z samym laptopem nie będziecie musieli co chwila niespokojnie rozglądać się za gniazdkiem z prądem. Wbudowany układ graficzny poradzi sobie za wszystkimi biurowymi i rozrywkowymi zadaniami, a dodatkowo da się na nim uruchomić wiele gier wideo. Jeśli szukacie urządzenia wszechstronnego, to ASUS Zenbook 14 OLED jest bez wątpienia sprzętem, którym warto się zainteresować, a kupisz go TUTAJ