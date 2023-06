Francuski aktor zatrzymany przez policję. W tle oskarżenia o napaść seksualną

Getty Images © Marc Piasecki



Nicolas Bedos oskarżony. Co wydarzyło się w paryskim klubie nocnym?

Kim jest Nicholas Bedos?

Zwiastun filmu "Maskarada"

Według francuskich mediów doniesienie dotyczy wydarzeń podczas nocy z 1 na 2 czerwca. Spędzający czas w paryskim klubie Bedos miał zaczepiać bawiącą się tam 25-latkę, aby w końcu skierować swoją dłoń poniżej jej pasa. Kobieta, która złożyła doniesienie, odrzuciła zaloty aktora i powiadomiła o sytuacji ochronę klubu. Mężczyznę wyprowadzono na zewnątrz.Podczas przesłuchania Bedos miał przyznać śledczym, że jeśli gest rzeczywiście się wydarzył, był przypadkowy.Według francuskiej gazety "Libération" aktor otrzymał informacje, że będzie musiał stawić się przed sądem na początku 2024 roku. Postawione mu zarzuty mają być związane z napaścią na tle seksualnym pod wpływem alkoholu. Bedos to aktor, reżyser i scenarzysta, który pracuje przede wszystkim w gatunku komedii. Na ekranie mogliśmy oglądać go m.in. w filmachorazDo polskich kin trafiły jego ostatnie projekty w roli reżysera. Były to komedie. Każdy z filmów był pokazywany na festiwalu w Cannes poza sekcjami konkursowymi.Wśród jego nadchodzących projektów jest serialrealizowany dla Prime Video. Będący reżyserem i scenarzystą Bedos wpadł na pomysł przedsięwzięcia wraz z jego gwiazdą, laureatem Oscara