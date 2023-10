Alec Baldwin jednak oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci?

Alec Baldwin jednak stanie przed sądem?

Śmiertelny wypadek na planie filmu "Rust". Co wiemy o sprawie?

- powiedzieli w oświadczeniu prokuratorzy Kari Morrissey i Jason Lewis - Wierzymy, że właściwym tokiem postępowania będzie ponowne rozpatrzenie tej sprawy i ewentualna decyzja w sprawie postawienia pana Baldwina przed sądem.W odpowiedzi prawnicy Baldwina wystosowali oświadczenie:Taki obrót spraw nie jest jednak niczym zaskakujacym. Choć Baldwin utrzymuje, że jest niewinny, już w sierpniu prokuratorzy Lucien Haag i Michael Hagg zwracali uwagę, że trwające śledztwo może doprowadzić śledczych do takich wniosków. Choć aktor ustawicznie zaprzecza, jakoby pociągnął za spust, testy i obserwacje, na które się powoływali, wskazywały co innego.Przypomnijmy, że w styczniu postawiono jej te same zarzuty, co aktorowi.Do tragedii na planie filmu "Rust" doszło 21 października 2021 roku.Sekretarka planu Mamie Mitchell, która stała obok Hutchins w chwili, gdy padły strzały, twierdzi, że aktor nie został wezwany do oddania strzałów. Mitchell złożyła pozew przeciwko Baldwinowi i innym producentom.