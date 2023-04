Alec Baldwin wraca na plan "Rust", zarzuty zostaną oddalone

Alec Baldwin oczyszczony z zarzutów?

Śmiertelny wypadek na planie filmu "Rust". Co wiemy o sprawie?

Chodzi o tragiczny wypadek z 2021 roku, w wyniku którego zginęła operatorka Halyna Hutchins , a reżyser Joel Souza doznał obrażeń., czytamy w oświadczeniu, jakie wystosowali prawnicy Luke Nikas i Alex Spiro.Śledztwo w sprawie trwa jednak dalej i w miarę jego postępów. Ze względu na rozszerzenie zarzutów o użycie broni palnej stanął on jednak przed perspektywą dodatkowych pięciu lat więzienia. Aktorowi zarzucano, że wykazał się lekkomyślnością i nieuwagą, oddając strzał podczas kręcenia sceny. Baldwin utrzymywał, że nie pociągnął za spust i nie był świadom, że w magazynku znajduje się ostry nabój.Postawiono jej te same zarzuty, co aktorowi.Zdjęcia do "Rust" mają być kontynuowane po 17-miesięcznej przerwie.Do tragedii na planie filmu "Rust" doszło 21 października 2021 roku. Grający główną rolę Alec Baldwin w trakcie próby śmiertelnie postrzelił operatorkę Halynę Hutchins . Aktor twierdził, że sądził, iż trzyma tzw. "zimną broń", tj. nienaładowaną ostrą amunicją. Sekretarka planu Mamie Mitchell, która stała obok Hutchins w chwili, gdy padły strzały, twierdzi, że aktor nie został wezwany do oddania strzałów. Mitchell złożyła pozew przeciwko Baldwinowi i innym producentom.