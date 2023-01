"Tomb Raider": Nie tylko serial! Będzie też nowy film i gra

"Tomb Raider" - powstanie całe uniwersum

Cykl "Tomb Raider" - gry i filmy, które podbiły świat

Zwiastun filmu "Tomb Raider", którego gwiazdą była Alicia Vikander

Wczoraj informowaliśmy, że. Jak się okazuje, jest to jedynie kropla w morzu planów, jakie wobec marki ma gigant medialny.Amazon dogadało się z dj2 Entertainment i wspólnie wykupili prawa do marki "Tomb Raider". Celem jest stworzeniepodobnego do tego, jakie zbudował Marvel. Kwota, którą za to zapłacił Amazon, nie została ujawniona. Portal The Hollywood Reporter twierdzi jednak, że tylko na prawa do serialu " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " oraz jego spin-offy koncern wydał więcej (a wartość tamtej umowy to jakieś).Serial jest więc tylko wstępem. W planach jest takżeoraz kilka(jeszcze w grudniu ogłoszono rozpoczęcie prac nad pierwszą z gier).Nowa umowa między dj2 Entertainment a Amazonem nie będzie jednak miała wpływu na wcześniejsze działania dj2 Entertainment. Studio to bowiem już jakiś czas temu dogadało się z platformą. Dla niej realizuje Tomb Raider ". Platforma zleciła produkcję dwóch sezonów.O serialu aktorskim osadzonym w świecie "Tomb Raider" wiemy na razie jedynie tyle, że za jego fabułę odpowiadać będzie na stałe współpracująca z Amazonem Phoebe Waller-Bridge , który do dziś sprzedał się w blisko 90-milionowym nakładzie. Główną bohaterką serii jest brytyjska arystokratka i poszukiwaczka przygód Lara Croft . Pomimo szlachetnego urodzenia Lara na ogół nie interesuje się społeczeństwem wyższych klas, uznając je za skostniałe i nudne. Bardziej zafascynowana jest zagłębianiem się w sekrety przeszłości.Pierwszą odtwórczynią roli Lary Croft na wielkim ekranie była Angelina Jolie. Dwa filmy z jej udziałem - " Tomb Raider " (2001) i " Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia " (2003) - zarobiły na całym świecie 432 miliony dolarów. W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii, w którym główną rolę zagrała zdobywczyni Oscara, szwedzka aktorka Alicia Vikander . Widowisko wyciągnęło z portfeli widzów 274 miliony dolarów przy 94-milionowym budżecie. W kwietniu 2019 roku zapowiedziano powstanie sequela filmu. Ostatecznie plany te trafiły jednak do kosza, a producenci zaczęli poszukiwanie nowego domu dla Lary Croft . Dziś wiemy, że stała się nim platforma Amazonu.Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?