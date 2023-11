Powiało grozą? Scenarzystka "Marvels" w zespole "Tomb Raider"

Fenomen cyklu "Tomb Raider"

Megan McDonnell - Marvela do "Tomb Raider"

, który do dziś sprzedał się w blisko 90-milionowym nakładzie. Główną bohaterką serii jest brytyjska arystokratka i poszukiwaczka przygód Lara Croft . Pomimo szlachetnego urodzenia Lara na ogół nie interesuje się społeczeństwem wyższych klas, uznając je za skostniałe i nudne. Bardziej zafascynowana jest zagłębianiem się w sekrety przeszłości. Ekspedycje Lary skupiają się na poszukiwaniach najpotężniejszych i najniebezpieczniejszych artefaktów na świecie.Dwa filmy z jej udziałem -(2001) i(2003) - zarobiły na całym świecie 432 miliony dolarów. W 2018 roku na ekrany trafił reboot serii, w którym główną rolę zagrała zdobywczyni Oscara, szwedzka aktorka Alicia Vikander . Widowisko wyciągnęło z portfeli widzów 274 miliony dolarów przy 94-milionowym budżecie. W kwietniu 2019 roku zapowiedziano powstanie sequela filmu. Ostatecznie plany te trafiły jednak do kosza, a producenci zaczęli poszukiwanie nowego domu dla Lary Croft Megan McDonnell rozpoczęła karierę w Hollywood od pracy przy podcaście Johna Augusta Craiga Mazina "Scriptnotes". Stamtąd przeniosła się do Marvel Studios. Dołączyła do ekipy pracującej nad fabułą serialuNastępnie została scenarzystką widowiska, a potem konsultantką przy serialu McDonnell ma też na swoim koncie pracę dla serialu Apple'a Joelem Edgertonem . Z kolei FX szykuje serial na podstawie jej oryginalnego pomysłuVariety uznał ją za jedną z 10 scenarzystów, których kariery warto śledzić.