Hot Alert! Fassbender, Vikander w nowym filmie twórcy "Lamentu"

"Hope" - co wiemy o filmie?

Vikander i Vikander znów razem na ekranie

Zwiastun filmu "Światło między oceanami"

Za kamerą stanie Na Hong-Jin , reżyser świetnie przyjętego na świecie filmui pomysłodawca tajskiegoSzczegóły projektu nie są na razie znane. Enigmatyczny opis wskazuje, że akcjarozgrywać się będzie w Hopo Port. Tamtejsi mieszkańcy dokonują tajemniczego odkrycia i wkrótce będą musieli walczyć o życie z czymś, czego nigdy wcześniej nie spotkali.Większość obsadystanowić będą Koreańczycy i to w języku koreańskim całość ma być zrealizowana. Fassbender Vikander będą jednak mówić po angielsku. Michael Fassbender , którzy prywatnie są małżeństwem, już mieli okazję pracować ze sobą na planie filmowym. Było to przy okazji dramatuBohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do niego ukochana żona Isabel. Zakochani żyją tu szczęśliwie w rytmie przypływów i odpływów oceanu. Ich największym, niespełnionym pragnieniem jest dziecko. Miesiące bezowocnych starań, dwa poronienia i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczyna wpędzać Isabel w depresję. I wtedy zdarza się cud: do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, na której pokładzie Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę. Pod namową Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie swoje surowe zasady i godzi się przyjąć dziecko jako własne. Szczęście świeżo upieczonych rodziców wkrótce zaczyna blaknąć, gdy okazuje się, że w okolicy od miesięcy zrozpaczona matka poszukuje zaginionego męża i maleńkiego dziecka.