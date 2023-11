Allegro Black Weeks: Nowy dzień, nowe promocyjne oferty!

Promocyjne oferty Allegro Black Weeks

– jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie – trwa w najlepsze! Codziennie na Allegro znajdziecie nowe promocyjne oferty w obniżonych cenach nawet o 50%! Przykładowe propozycje dostępne już dziś znajdziecie poniżej.Aby zadowolić oczekiwaniom klientów, Allegro wydłużyło w tym roku największe święto zakupów na platformie aż do 25 dni. W tym roku(z dodatkowym "s" na końcu) potrwaWszystkie oferty specjalne w ramach festiwalum.in. w takich kategoriach, jak odzież, obuwie i dodatki oraz elektronika można znaleźć na dedykowanej stronieAby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto użyć aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem.Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Konsola Xbox Series X to najszybsza i najpotężniejsza konsola Xbox historii tej marki. Można na niej grać w tysiące gier na cztery wcześniejsze generacje konsol Xbox, w tym tytuły na Xbox One, Xbox 360 oraz Xbox, dzięki zgodności z poprzednimi wersjami. Wysoka moc konsoli sprawia, że wiele z tych gier działa na niej i wygląda jeszcze lepiej niż dotychczas. Specjalna technologia umożliwia natomiast płynne przełączanie się pomiędzy wybranymi grami – jak zapewnia producent, dzieje się to w mgnieniu oka. Już na start użytkownicy otrzymują dostęp do biblioteki zawierającej ponad 100 gier, w tym wszystkich nowych tytułów Xbox Game Studios, takich jak " Forza Motorsport " i " Halo Infinite ". Blisko trzy tysiące zadowolonych kupujących na Allegro nie może się mylić. Szczegółową specyfikację znajdziecie POD LINKIEM Patelnia została wykonana z wytrzymałej, wysokiej jakości stali nierdzewnej i posiada szereg cech, które sprawiają, że jej zastosowanie jej szerokie, a użytkowanie łatwe. Można jej na przykład używać w piekarniku w temperaturze nawet do 210 C°. Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że zniesie mycie w zmywarce, a nawet szorowanie drucianą gąbką – jej powłoka jej bardzo wytrzymała. Patelni można też używać bez względu na rodzaj kuchenki – zarówno na gazowej, elektrycznej, ceramicznej, jak i indukcyjnej. Sprawdźcie ofertę POD LINKIEM Frytkownica, którą możecie kupić w promocyjnej cenie podczas Black Weeks na Allegro, zmieści aż pięć porcji jedzenia dla całej rodziny. Tak duża pojemność – 6,2 litra (już podpowiadamy, to około 1,2 kilograma frytek!) – daje możliwość przygotowywania szybkich i zdrowych posiłków. Ponieważ urządzenie wykorzystuje do pieczenia ciepłe powietrze – i piecze szybciej niż piekarnik – przygotowane w nim dania zawierają nawet o 90% mniej tłuszczu. Frytkownica jest idealna do mrożonek, warzyw, ryb, a nawet całego kurczaka. A dzięki funkcji utrzymywania ciepła gotowy posiłek można odłożyć na później; odpowiednia temperatura dania zostanie zachowana nawet przez 30 minut. W przeznaczonej do urządzenia aplikacji znajdziecie natomiast mnóstwo przepisów i inspiracji. Więcej informacji POD LINKIEM Mówią, że jest inteligentna. Co jest w niej takiego niezwykłego? Wygląda na to, że to lampka, która wiele potrafi i dużo rozumie. Na przykład zmieniające się potrzeby użytkownika, który może zmieniać jej jasność, a nawet temperaturę światła. Urządzenie emituje niewiele świtała niebieskiego i nie migocze, co jest bezpieczniejsze dla oczu i zdrowia. Miłośnikom prostego designu spodoba się lekka, cienka linia lampki, a także fakt, że przy tak nieskomplikowanej budowie można ją regulować aż w trzech osiach. Najlepsza wiadomość na koniec – lampką można sterować na odległość za pomocą przeznaczonych do tego aplikacji. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ To najnowszy model telewizora z 2023 roku o najnowocześniejszej technologii odtwarzania obrazu. Oprócz głebokiej czerni i czystej bieli, a także szerokiej gamy niezwykle realistycznych kolorów, telewizor posiada skalowanie obrazu do jakości 4K dzięki sztucznej inteligencji, a także przeprowadza jego natychmiastową korektę. Użytkownicy telewizora mogą się cieszyć kinową jakością przestrzennego dźwięku Dolby Atmos, a także socjalnym trybem dla graczy, który dzięki nowoczesnej technologii poprawia płynność i ostrość obrazu. Funkcje smart umożliwiają natomiast m.in. podgląd ekranu telefonu. Wszystkie właściwości telewizora znajdziecie POD LINKIEM