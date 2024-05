Allegro Smart! Week z promocjami dla kinomanów! Obniżki nawet do -50%

Allegro Smart! Week – najciekawsze propozycje dla kinomanów

, w tym elektronikę – telewizory, telefony, słuchawki, głośniki i mnóstwo innych gadżetów dla kinomanów. Poniżej przygotowaliśmy dla Was kilka przykładowych propozycji, ale promocyjnych ofert jest znacznie, znaczenie więcej, także w takich kategoriach, jak: dom, moda, dziecko czy uroda. Najgorętsze promocję znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ W ramach Smart! Week Allegro przygotowało też wiele innych okazji – na przykład. A jeśli macie już aplikację Allegro (a warto!), to znajdziecie w niejDo tegorocznego Smart! Week dołączył również– dzięki czemu bilety na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne (w tym koncerty, festiwale i premiery teatralne) oraz sportowe będzie można kupić ze zniżkami nawet o 30%.Wszystkie wydarzenia objęte promocją znaleźć można na stronie:Więcej ofert w ramach Allegro Smart! Week przejrzycieCzego ten telefon nie potrafi? Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z iPhone'em, wiecie, że jakość nagrywanego przez niego obrazu może się już równać z jakością profesjonalnych kamer filmowych. Ale twórcy iPhone'a 15 Pro znowu przeszli samych siebie. To jedno urządzenie jest jak siedem obiektywów w jednej kieszeni – tyle ogniskowych aparatu jest tu do wyboru. Ponadto daje czterokrotnie wyższą rozdzielczość niż poprzednie generacje, dzięki czemu nagrania i zdjęcia nie tracą nic ze szczegółów nawet przy nadmiarze czy niedoborze światła. Do tego wszystkiego to telefon z tytanu! Dosłownie. Zastosowany w nim tytan używany jest w pojazdach kosmicznych przeznaczonych do eksploracji Marsa. Trzeba dodawać coś więcej? Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ 43 cale brzmi jak dobry początek przygody z telewizorem bądź idealny rozmiar do niedużego pomieszczenia. Ten Smart jest jednak wystarczający nawet dla wymagających widzów. Procesor Crystal 4K to gwarancja kolorów w rozdzielczości 4K, a to oznacza, że oglądany na ekranie obraz nie będzie się różnił od wizji jego autora. Technologia HDR wyostrza natomiast wszystkie odcienie w taki sposób, że wyglądają bardzo realistycznie. Są tu też atrakcje dla graczy, a aplikacja Smart Things pomaga bezproblemowo łączyć, monitorować i kontrolować inne inteligentne urządzenia za pośrednictwem wbudowanego centrum aktywności. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Słuchawki AirPods Pro słyną nie tylko z bardzo wysokiej jakości dźwięku – w tym wysokich nut i głębokich basów – ale też skutecznego wyciszania hałasów. Jak czytamy w opisie: każdy parametr akustyczny jest regulowany pod kątem unikatowego kształtu ucha, co pozwala cieszyć się wierniejszym brzmieniem. Mikrofon jest tu skierowany do wewnątrz, a dźwięk poprawiany jest dzięki inteligentnym algorytmom – rozmowa podczas połączeń brzmi więc czysto nawet podczas niesprzyjających warunków. Sterowanie dotykowe ułatwia obsługę – regulacja głośności wymaga jedynie muśnięcia palcem; można też przytrzymać nasadę słuchawki, żeby przełączać się między trybami słuchania. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ Jak podaje producent, na tym telewizorze nie zobaczycie rozczarowujących scen. System Ambilight jest zgodny ze wszystkimi głównymi formatami HDR, co zapewnia wyrazistość szczegółów nawet w ciemnych i jasnych obszarach. Gracze też będą zadowoleni, bo wbudowany w urządzenie tryb Ultra Motion Clarity zapewnia ostry i płynny obraz, co więcej tryb małego opóźnienia aktywowany jest automatycznie zaraz po podłączeniu konsoli. Dla osób, które miewają trudności z wyborem filmu na wieczór, pomocny okaże się Google TV, który podsuwa sugestie na podstawie gustu użytkownika. Co więcej, telewizor współpracuje z usługą Alexa, można więc nim wygodnie sterować głosem. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ A gdyby tak seans filmowy połączyć z grillowaniem w ogrodzie? Latem to doskonały pomysł. Może więc zwrócicie uwagę na promocyjną ofertę grilla gazowego, który zbiera na Allegro pozytywne opinie. Żeliwny, emaliowany dwuczęściowy ruszt grillowy będzie wydajny na przygotowanie jedzenia nawet dla 12 osób. Grill oparty jest na czterech kołach, co ułatwia sterowanie i przenoszenie go w dogodne miejsce. Producencie pomyśleli też o zamykanej szafce, w której można ukryć butlę z gazem. Znajdzie się tam też miejsce na przechowywanie innych potrzebnych przy grillowaniu rzeczy. Ofertę i więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ