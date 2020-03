Amazon: Dziecięce programy dostępne bez subskrypcji

Należąca do Amazonu platforma Prime Video otwiera się na świat. W związku z pandemią koronawirusa dziecięce programy stają się dostępne dla wszystkich, również osób, które nie posiadają płatnej subskrypcji.Amazon podjął tę decyzję, by pomóc rodzinom z dziećmi, które z powodu koronawirusa powinny przebywać w domach i nie wychodzić na dwór. Wystarczy, że osoba posiada konto na Amazonie i może z wybranych tytułów korzystać bezpłatnie. Oferta programowa uzależniona jest od kraju, co oznacza, że w różnych miejscach na Ziemie różne rzeczy będzie można oglądać. W większość dostępne są oryginalne produkcje Amazonu.Decyzja Amazonu ma miejsce w momencie, kiedy konkurencyjna platforma - Disney+ - wkracza do kolejnych krajów europejskich.