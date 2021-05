Amazon & MGM: Bond w kinach, Prime bez klasyki

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Amazon kupuje za 8,45 mld dolarów wytwórnię MGM . Oczywiście natychmiast pojawiły się pytania o to, co to oznacza w praktyce. Kilka rzeczy jest już w miarę jasnych.Po pierwsze fani Jamesa Bonda mogą spać spokojnie. " Nie czas umierać " oraz kolejne filmy o przygodach szpiega wciąż będą wyświetlane w pierwszej kolejności w kinach. Wynika to z tego prostego faktu, że MGM jest jedynie współwłaścicielem praw dystrybucyjnych (obecnie razem z Universal), ale za markę tak naprawdę odpowiada studio Eon. Jego szefowie Barbara Broccoli Michael G. Wilson jasno dali do zrozumienia, że wyłącznie internetowa dystrybucja filmów o Bondzie nie wchodzi w grę.Mamy jednak smutną wiadomość dla tych, którzy liczyli na obecność na platformie Prime Video klasyków studia MGM takich jak: " Przeminęło z wiatrem ", " Deszczowa piosenka ", " Czarnoksiężnik z Oz ". Amazon nie ma do nich praw.To efekt zakupu biblioteki MGM/UA w 1986 roku przez Teda Turnera. Niemal wszystkie filmy sprzed tego roku stały się własnością Turner Broadcasting System, który zasilił nimi ramówki stacji TNT i TCM. W 1996 roku Turner Broadcasting System został przejęty przez Time Warner. W konsekwencji dziś klasyki MGM sprzed 1986 roku są częścią biblioteki WarnerMedia. Studio zaledwie parę tygodni temu zostało przejęte przez konglomerat medialny Discovery.To oznacza, że do Amazonu należeć będą przede wszystkim te tytuły, które powstały w MGM po 1986 roku.