Oficjalnie: Amazon kupił MGM za 8,5 mld dolarów

To, co tydzień temu było w sferze spekulacji, teraz stało się faktem. Amazon dogadał się z obecnymi właścicielami studia MGM i przejmie je za kwotę 8,45 mld dolarów.Przypomnijmy. O możliwości zakupu MGM przez któregoś z najpotężniejszych graczy na rynku nowych technologii mówiło się już od dłuższego czasu. Długo faworytem do jego dokonania był Apple, ale ostatecznie zrezygnował. O tym, że Amazon prowadzi negocjacje dowiedzieliśmy zaledwie kilkanaście dni temu po tym, jak AT&T dogadało się z Discovery i odsprzedało temu drugiemu WarnerMedia.Szczegóły umowy Amazonu z MGM nie są na razie znane. Nie wiadomo też, kiedy zostanie sfinalizowano.Amazon dzięki umowie zyska olbrzymią bibliotekę 4 tysięcy filmów oraz 17 tysięcy seriali o programów telewizyjnych, w tym przygody Jamesa Bonda Rocky'ego , cykl " Tomb Raider ", film " Milczenie owiec ", jak również seriale " Wikingowie ", " Opowieść podręcznej ".Amazon deklaruje, że będzie filmy MGM wprowadzać do kinowej dystrybucji.