Amazon kręci dokument o królu Karolu i jego proekologicznym przesłaniu

Król Karol wierzy, że możemy zmienić planetę

król Karol III podczas pobytu w Polsce

W książcewydanej w 2010 roku Karol porusza najróżniejsze aspekty współczesnego świata i przygląda się wyzwaniom, przed jakim stoimy. Król wykłada tu swoje poglądy na temat m.in. architektury, rolnictwa i medycyny – skupiając się w szczególności na zaburzeniu w nich równowagi, które prowadzą do licznych zagrożeń. Karol nie pozostawia jednak czytelników bez nadziei, wskazując konkretne rozwiązania i przekonując, że nasze działania mają wpływ na nasze otoczenie i przyszłość planety. Wiele pomysłów króla w zakresie ekologii jest już powszechnie stosowanych.I taki też ma być dokument przygotowywany przez Amazon – dla Karola ma to być sposób na opowiedzenie o swojej filozofii życia.Przypomnijmy, że syn Karola książę Harry i jego żona Meghan Markle podpisali wielomilionowy kontrakt z platformą Netflix na serię filmów i programów ze swoim udziałem. Serial opisujący ich prywatne życie cieszył się olbrzymią popularnością, a na swoją premierę czeka aktualnie program lifestylowy Meghan pod tytułem " With Love, Meghan ". Planowany na styczeń debiut produkcji musiał zostać przesunięty z powodu pożarów w Los Angeles. "With Love, Meghan" trafi na Netflix 4 marca.Harry i Meghan opowiadają w tym serialu dokumentalnym o swojej złożonej drodze życiowej, od początków znajomości po dzień, w którym opuścili dwór królewski.