Poznamy życie seksualne produktów spożywczych

Amazon szykuje kolejny serial animowany dla dorosłych. I znów jest to projekt bazujący na już znanym i lubianym pomyśle. W 2024 roku na platformie Prime zadebiutuje "Sausage Party: Foodtopia". Będzie to spin-off filmu animowanego z 2016 roku " Sausage Party ".Pomysłodawcami fabuły serialu i jego producentami są Seth Rogen Ariel Shaffir . Dwaj ostatni będą też pełnić funkcje showrunnerów.Spora część obsady głosowej filmu kinowego powróci w serialu. Usłyszymy w nim głosy takich aktorów jak: Seth Rogen Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Twórcy zapowiadają, że zobaczymy historię pełną serca, dwa razy więcej sucharów i trzy razy więcej scen seksu różnych produktów żywnościowych.Bohaterem filmowego " Sausage Party " była Frank. To parówka, która odkrywa prawdę o sobie - o tym, kim jest i jaka jest jej rola. Towarzyszą mu inne produkty spożywcze, którym zawsze mówiono, że kiedy tylko trafią do wózka na zakupy, znajdą się w raju, krainie szczęśliwości i wiecznej radości, gdzie rzeki płyną soczystym ketchupem, a mleczna droga naprawdę jest z mleka. Kiedy jednak Frank wraz z przyjaciółmi wydostają się ze sklepu, rzeczywistość przedstawia się zgoła inaczej.