Amerykański Strasburger w nowym filmie twórców "Nieoszlifowanych diamentów". Kim jest Steve Harvey?

Benny i Josh Safdie

Co wiemy o nowym filmie braci Safdie?

Skąd znamy Steve'a Harveya?

Zobacz zwiastun "Nieoszlifowanych diamentów", czyli ostatniego filmu braci Safdie

dołączył do obsady nowego filmu. Na tym etapie nie wiadomo, kogo zagra. W obsadzie są jużi raperka, którą mogliśmy zobaczyć w jednym z odcinków serialuAkcja nowego filmu braci Safdie będzie się toczyć w latach 90., a ich bohaterami będą osoby ze środowiska kolekcjonerów pamiątek sportowych.zagra emerytowanego baseballistę, który próbuje powrócić do fachu.przypadła rola handlarza pamiątkami sportowymi, który widzi w tym fakcie okazję do zarobku.ma wcielić się w dziewczynę granego przezbohatera.wspólnie napisali scenariusz. Nie tylko wyreżyserują film, ale także będą pełnić obowiązki producentów. Początek zdjęć planowany jest na lipiec. Mają one potrwać do września. Film, podobnie jak, powstaje dla Netfliksa.to popularny w Stanach Zjednoczonych komik i prezenter telewizyjny najlepiej znany jako prowadzący programy, którego polskim odpowiednikiem jest. W swoim dorobku ma też role w takich filmach jakczyPopularni filmowcy,, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.