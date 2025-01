Benny Safdie dołącza do "Odysei" Christophera Nolana

Benny Safdie w filmie "Oppenheimer"

"Odyseja" według Christophera Nolana

Benny Safdie w zwiastunie serialu "The Curse"

to jeden z fundamentów europejskiej cywilizacji. Epos powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą i jest przypisywany. Opowiada historię rozgrywająca się po zakończeniu wojny trojańskiej.był bohaterem wojny trojańskiej, ale po jej zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny, zamiast tego błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżywają wiele niesamowitych przygód, ścierając się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żonamusi odpierać awanse 108 zalotników, którzy przekonani są o śmierci Odyseusza i chcą posiąść rękę Penelopy i tron Itaki. Z kolei dorastający bez ojca młody, który za namową Ateny próbuje odnaleźć Odyseusza.Universal zapowiada, żeNa razie nie ujawniono, kogo w filmie zagra Safdie.Zdjęcia mają się rozpocząć za dwa miesiące na włoskich wyspach, w tym na wyspie Favignana nazywanej przez lokalną społeczność wyspą kóz.Premiera widowiska planowana jest naNa początku kariery Benny Safdie współpracował ze swoim bratem Joshem Safdiem . Razem nakręcili m.in. " Good Time " z Robertem Pattinsonem i " Nieoszlifowane diamenty " z Adamem Sandlerem . Bracia postanowili jednak się rozdzielić i poszukać swoich własnych autorskich ścieżek osobno. Josh przygotowuje właśnie " Marty Supreme " z Timothéem Chalametem , zapowiadany jako najdroższa produkcja studia A24, a Benny pracuje nad " The Smashing Machine " – biografią legendy MMA Marka Kerra z Dwayne'em Johnsonem Ostatnio Benny'ego mogliśmy oglądać w serialu " The Curse ", którego jest też autorem jako współscenarzysta.