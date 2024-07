Timothée Chalamet zagra w ping ponga w filmie "Marty Supreme". Za kamerą Josh Safdie

O czym opowie "Marty Supreme" z Chalametem?

Był też najstarszym pingpongistą, który wygrał krajowe zawody w swojej dyscyplinie. Nazywano go "magikiem tenisa stołowego". W 1974 wydał autobiografię zatytułowaną "The Money Player: The Confessions of America’s Greatest Table Tennis Champion and Hustler".Film powstaje dla studia A24, z którym Safdie pracował przy okazji nakręconych w duecie z bratem Bennym filmów " Good Time " i " Nieoszlifowane diamenty ". Od czasu tego drugiego filmu bracia poszli osobnymi ścieżkami twórczymi. Chalamet skończył właśnie zdjęcia do " A Complete Unknown Jamesa Mangolda , w którym wcielił się w Boba Dylana kręci tymczasem, w którym Dwayne Johnson wcieli się w legendarnego zawodnika MMA i UFC, Marka Kerra. Projekt również powstaje dla studia A24.Urodzony w 1968 roku Mark Kerr ma na koncie ponad dwa tuziny tytułów mistrzowskich MMA. Ponadto dwa razy zdobył mistrzostwo wagi ciężkiej UFC, a także wygrał światowy turniej Vale Tudo. Cieniem na jego spektakularnej karierze sportowej kładło się uzależnienie od leków przeciwbólowych. Film opowie o tym, co działo się w życiu Kerra w 2000 roku. Był to czas, kiedy wojownik zmagał się z problemami zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.