Andy Serkis o najbogatszym kocie świata

Poznaliśmy tytuł nowego filmu Andy'ego Serkisa , który stanął ostatnio za kamerądla Netflix. Będzie to komediaMa to być opowieść o bogatej kobiecie, która przed śmiercią zapisuje cały swój majątek ukochanemu kotu. Teraz jej wyrodne dzieci czekają, aż futrzak umrze, by wreszcie położyć łapy na rodzinnej fortunie. Oczywiście, kiciuś jest twardym zawodnikiem i nie zamierza wybrać się na tamten świat.Całość produkuje Point Grey Pictures (), zaś producentami wykonawczymi są Seth Rogen Chociaż projekt nie ma jeszcze scenarzysty, zdjęcia mają ruszyć w ostatnim kwartale 2019. Trzymamy kciuki.