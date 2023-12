Anime "Kaiju no 8" trafi za darmo na platformę X! Jest zwiastun!

Nowy zwiastun anime "Kaiju no 8"

"Kaiju no 8" – premiera na platformie X

O czym opowie serial "Kaiju no 8"?

Opublikowano także nowy zwiastun, który pokazuje kolejne postacie. Zobaczcie, czy faktycznie warto się niecierpliwić."Kaiju no 8" będzie serialem streamingowanym przez platformę społecznościową X. Nastąpi to jednocześnie w języku japońskim i angielkim. Premiera planowana jest na kwiecień 2024 roku.Tytułowe Kaiju to wielkie potwory, które od lat atakują mieszkańców Japonii. Do walki z nimi powołane zostały Japońskie Siły Obronne. Przyjaciele z dzieciństwa Kafka Hibino i Mina Ashiro ślubują, że wstąpią do oddziału, ponieważ ich miasto zostało całkowicie zniszczone przez Kaiju.Minie udaje się zdobyć wysokie stanowisko, ale Kafka nie zdaje egzaminów i zostaje powołany do sprzątania ciał potworów po bitwie. Pewnego dnia mały Kaiju wlatuje do jego ciała, przez co Kafka zyskuje zdolność przemiany w potwora, którego Siły Obronne nazywają Kaiju nr 8. Chłopak zyskuje nadludzką siłę i staje się pierwszym potworem, który uciekł Siłom Obronnym. Ostatecznie Kafka decyduje, że chce walczyć u boku Miny i dołącza do Sił Obronnych, trzymając swoje nowe umiejętności w tajemnicy.