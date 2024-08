Aplikacja Filmwebu: Sprawdź aktywności znajomych i krytyków

Aplikacja Filmwebu: Porównaj oceny znajomych i krytyków

Aplikacja Filmwebu: skarbnica wiedzy o VOD

Aplikacja Filmwebu pozwala szybko i intuicyjnie poruszać się po największej bazie filmów, seriali i ludzi kina w Polsce. Użytkownicy uzyskują dostęp do oferty VOD, repertuaru kin oraz programu TV z poziomu kart filmów i seriali. Teraz, dzięki najnowszej funkcjonalności, mogą w jeszcze prostszy sposób kierować się ocenami znajomych i krytyków filmowych, którzy udostępniają swoje oceny na Filmwebie.Dzięki dostępnej w menu głównym zakładce "Aktywność" możecie w jednym miejscu sprawdzić, co ostatnio ocenili Wasi znajomi oraz obserwowani przez Was krytycy. W ten sposób jeszcze łatwiej będzie Wam znaleźć interesujące produkcje.Aplikacja Filmwebu daje możliwość szybkiego przeglądania największej bazy filmów, seriali i ludzi kina w Polsce. Za pomocą jednego kliknięcia można sprawdzić, gdzie obejrzeć produkcje z oferty VOD, repertuaru kin oraz programu TV z poziomu kart filmów i seriali.Wystarczy zaznaczyć przy danym tytule "chcę obejrzeć", a aplikacja wyśle Wam powiadomienie, kiedy pojawi się on na VOD lub w kinie. Dzięki temu nigdy już nie przegapicie interesującej produkcji.Aplikacje Filmwebu na IOS można pobraćAplikację Filmwebu na Android można pobrać