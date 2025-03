Aplikacja Kino Dostępne – i kino jest dla wszystkich!

Audiodeskrypcja – co to?

Aplikacja Kino Dostępne

Jak to działa?





Lista kin

Dla wszystkich, czyli dla kogo?

A co pomaga w odbiorze materiału wideo osobom niewidomym? Audiodeskrypcja – w skrócie AD. Wyobraźmy sobie tę sytuację: jesteś w kinie, słyszysz dialogi między bohaterami, pisk opon, trzaśnięcie drzwiami, miłosne westchnienia. Ale nie widzisz - zatem nie wiesz, kto jest ścigany, który bohater właśnie wyszedł z impetem z pokoju i kto z kim się całuje. Tutaj wkracza audiodeskrypcja (AD), czyli dodatkowa narracja, która opisuje ważne elementy wizualne scen w filmie: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, scenerię, kostiumy. Ten komentarz jest dodawany do ścieżki filmu – w ten sposób osoby z wyzwaniami w zakresie wzroku mogą doświadczać kina!Pierwsze projekcje w Polsce z zastosowaniem tej techniki odbywały się już 20 lat temu. Wtedy jednak dźwięk audiodeskrypcji płynął z głośników na sali, a seanse integracyjne miały charakter eventowy, organizowane często w ramach projektów organizacji pozarządowych, odbywały się często w godzinach porannych, głównie dla zorganizowanych grup.Nareszcie nadeszła rewolucja techniczna. Pojawiła się aplikacja Kino Dostępne, która pozwala użytkownikowi wybrać się na dowolny seans z repertuaru pobliskiego kina i włączyć AD prywatnie, na słuchawkach ze swojego telefonu. To spełnienie marzeń wielu osób, które latami pracowały na rzecz dostępności kultury filmowej, a przede wszystkim to zmiana, z której korzystać będą mogły 2-3 miliony osób w Polsce ze specjalnymi potrzebami w zakresie wzroku.Twórcy aplikacji – zespół Fundacji Kino Dostępne - rozwijają projekt od ponad 3 lat, otrzymali właśnie nagrodę na Forum Bez Barier i mogą się pochwalić prawie 10 tysiącami synchronizacji w 2024 roku oraz około 50 tytułami dostępnymi aktualnie w katalogu aplikacji. Żeby osoba niewidoma czy niedowidząca mogła wybrać się na premierowy seans z AD w aplikacji – wcześniej muszą być przygotowane odpowiednie materiały, zatem wymaga to pewnego zaangażowania i współpracy ze strony dystrybutora lub producenta filmu. Lista tytułów w aplikacji jest stale aktualizowana, a najnowsze to: " Wujek Foliarz ", " Nasienie świętej figi ", " Oskar, Patka i Złoto Bałtyku ", " Innego końca nie będzie ", " Emilia Perez ", " 100 dni do matury ", " Skrzyżowanie ". A także: " Dziewczyna z igłą ", " Flow ", " Ludzie ", " Maria Callas ", " Milczenie Julie ", " Światłoczuła ". Informację o bieżących premierach z AD znajdziecieAplikacja jest łatwa w obsłudze i całkowicie darmowa, można ją ściągnąć z App Store, Google Play i zainstalować na smartfonie. Do jej sprawnego działania potrzebny jest zasięg sieci komórkowej w kinie, który umożliwi synchronizację. Apka korzysta z audiodeskrypcji i napisów w wersji audio.Poniżej znajdziecie krótki film, który wyjaśnia jej działanie.Nieustannie przybywa kin, które chcą być dostępne i otwarte dla wszystkich widzów. Listę tych, w których aplikacja Kino Dostępne została przetestowana znajdziecie TUTAJ . Jeśli brakuje tam kina w Twojej okolicy – napisz do niego o swoich potrzebach! Jednocześnie możesz zgłosić Fundacji Kino Dostępne, gdzie mają mocniej działać, agitować kina do dołączenia do projektu. Ważne: nic to nikogo nie kosztuje.Aplikacja pozwala uczestniczyć w regularnych projekcjach filmowych osobom niewidomym, niedowidzącym, ze specjalnymi potrzebami w zakresie wzroku lub po prostu takim, które nie nadążają czytać napisów. Temat przestaje być odległy, gdy zrozumiemy, że być może nasza mama czy babcia potrzebują takiego udogodnienia, żeby móc nadal chodzić do kina, choć oczy już nie te, co kiedyś. To ogromne wsparcie dla seniorów, którzy chcą pozostać aktywni i uczestniczyć w kulturze.Wielkie znaczenie ma tu niezależność użytkowników aplikacji – możliwość wyboru kiedy i gdzie chcę wybrać się na seans. Tak po prostu. Bo chcę iść do kina, na film. Bo mogę!Gosia Kuzdra