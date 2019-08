Ashley Greene w biografii legendy ulicznej koszykówki

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

), Greg Finley ), Brandon Thomas Lee ) i David Arquette ) zagrają w filmieBędzie to biografia Jackiego Ryana, legendy ulicznej koszykówki z Brooklynu. Wydaje się, że szansa na profesjonalną karierę ominęła Jackiego, który wpadł w ciąg imprezowania oraz obijania się i pracuje na budowie ze swoim apodyktycznym ojcem. Jackie zostaje jednak wypatrzony przez łowcę talentów i zaproszony na próbę do drużyny New Jersey Nets. Żeby odmienić swój los, będzie musiał jednak stawić czoła wewnętrznym demonom oraz własnej rodzinie. Finley wcieli się w tytułowego bohatera, Greene zagra zaś główną postać kobiecą. Lee zagra brata Ryana.Scenariusz napisał Antonio Macia ), a za kamerą stanie Danny A. Abeckaser ).