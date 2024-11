Australijski "Spryciarz" wróci z drugim sezonem

"Spryciarz" – powstaje sezon 2.

Według Disney+ " Spryciarz " to najchętniej oglądana australijska produkcja oryginalna.Serial " Spryciarz " opisywana jest jako "lekceważąca oryginał kontynuacja "Olivera Twista" Charlesa Dickensa, opowiadająca o podwójnym życiu tytułowego bohatera". Jack Dawkins ( Thomas Brodie-Sangster Thomas Brodie-Sangster ), tytułowy Spryciarz, z kieszonkowca zmienił się w zręcznego chirurga. Jego serce zdobywa lady Belle ( Maia Mitchell ), błyskotliwa i urzekająca córka gubernatora, która pragnie przejść do historii jako pierwsza kobieta-chirurg. Jack jest rozdarty pomiędzy zakazaną miłością do kobiety z wyższych sfer a instynktowną pokusą kryminalnego półświatka, którego w tajemnicy pragnie. Wraz z pojawieniem się Fagina ( David Thewlis David Thewlis ) powraca też przeszłość Dawkinsa – ten bowiem namawia go na kolejny skok. Lawirując pomiędzy arcytrudnymi operacjami i niepewną miłością, Jack będzie się musiał wykazać sprytem.Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczną się w 2025 roku w Sydney, a fabułami obiecuje bardziej przebiegłe kradzieże, dużą dawkę humoru, pełne napięcia operacje chirurgiczne oraz romans z niespodzianką.