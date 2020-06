Będzie nowa ekranizacja "The Halloween Tree" Bradbury'ego

Wytwórnia Warner Bros. przygotowuje adaptację wydanej w 1972 roku powieści Raya Bradbury'ego zatytułowanej "The Halloween Tree".Bohaterem książki jest Tom, który razem z kolegami bada sprawę tajemniczych wydarzeń, jakie miały miejsce w ich małym miasteczku w noc Halloween. Jeden z chłopców zostaje porwany przez potężnego demona i pozostali muszą wyruszyć do krainy umarłych, by go uratować. Podczas swojej wyprawy będą podróżować w czasie i przestrzeni, odwiedzając m.in. starożytny Egipt czy średniowieczny Paryż.Scenariusz filmu napisze Will Dunn, którego scenariusz "The Fisherman" znalazł się na prestiżowej Czarnej Liście, zbierającej najlepsze niezrealizowane teksy w Hollywood. Za produkcję odpowie Charlie Morrison ze studia 42.W 1993 roku studio Hanna-Barbera nakręciło na podstawie książki telewizyjny film animowany " The Halloween Tree ". Bradbury dostał nagrodę Emmy za jego scenariusz.