Będzie trzeci kinowy "Sonic". W planach także serial "Knuckles"

Co nowego w uniwersum "Sonic. Szybki jak błyskawica"?

Sonic: Szybki jak błyskawica – o czym opowiadał?

Zwiastun filmu "Sonic 2. Szybki jak błyskawica"

Wtorek był dniem spotkania szefów koncernu Paramount (wcześniej znanego jako ViacomCBS) z inwestorami. Pochwalono się na nim ambitnymi planami filmowymi i serialowymi na najbliższe kilka lat. Wśród nich jest dalszy rozwój uniwersum zapoczątkowanego filmem " Sonic. Szybki jak błyskawica ".Jak wiadomo, w kwietniu do kin trafi widowisko " Sonic 2. Szybki jak błyskawica ". Jednak Paramount jest tak pewne sukcesu, że już zapowiada kontynuacją cyklu. Studio ogłosiło, że prace nad trzecim filmem z serii "Sonic" już się rozpoczęły, ale nie podało żadnych szczegółów.W planach jest również serial, który poświęcony zostanie postaci Knuckles, którą zobaczymy w drugiej części. W filmie głosu bohaterowi użycza Idris Elba i wszystko wskazuje na to, że wystąpi również w serialu animowanym."Knuckles" ma powstać na potrzeby platformy streamingowej Paramount+. Sonic: Szybki jak błyskawica " opowiada o niebieskim antropomorficznym jeżu, który przybył na Ziemię z kosmosu. Jego życie na obcej planecie wydaje się skomplikowane, dopóki nie spotyka nowego przyjaciela – lokalnego policjanta Toma Wachowskiego. Obaj łączą siły, by powstrzymać działania dr. Robotnika, który pragnie schwytać Sonica i użyć jego niezwykłych mocy, by przejąć kontrolę nad światem. Film zarobił ponad 58 milionów dolarów na rynku krajowym w weekend otwarcia. Na całym świecie wpływy wyniosły blisko 320 milionów dolarów.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!